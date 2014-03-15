استقرار 20 دستگاه آمبولانس هلال احمر در کرمانشاه/ آمادگی دو تیم عملیاتی در چهارشنبه آخر سال

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای که به منظور آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در مرکز فوریت های پزشکی با حضور مسئولین ارشد ارگان های هلال احمر، شهرداری و نیروی انتظامی برگزارشد، مقرر گردید 20 دستگاه آمبولانس متعلق به جمعیت هلال احمر در پایگاه های شهرداری و مکان هایی که توسط ستاد معرفی شده است، مستقر شوند.

عادل شفیعی: علاوه بر این تعداد آمبولانس، دو تیم عملیاتی نیز در نظر گرفته شده که برای مواجه با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال با آمادگی کامل در کنار سایر نهادها به یاری آسیب دیدگان احتمالی خواهند شتافت.

وی در پایان از خانواده ها خواست که فرزندان خود را در این ایام در کوچه و خیابان رها نکنند و ضمن آگاه ساختن آنها از خطرات مواد محترقه از بروز هرگونه پیشامد ناگوار جلوگیری کنند و بیشتر در اماکنی که توسط شهرداری به همین منظور در نظر گرفته شده به تفریح و شادی بپردازند.