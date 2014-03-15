به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روایت تهران» با حضور احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران، جمال کامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، نویسندگان کتاب، هنرمندان و مدیران شهری در خانه هنرمندان ایران رونمایی می‌شود.

کتاب «روایت تهران» با آثاری از ناهید طباطبایی، مهام میقانی، سپینود ناجیان، محمدرضازمانی، یاسمن احسانی، آیین نوروزی، علی خدایی، حمیدرضا صدر، حمید امجد، منصور ضابطیان، شهرام زرگر، مریم کهنسال، فرزانه دوستی، کاوه فولادی نسب، سیاوش طالبیان، تهمینه منزوی، محمد میرزاخانی و محمدرضا بهزادی تلاش دارد تا فضاهای عمومی شهر تهران را بازآفرینی کند.

این مجموعه قرار است بعد از این به موضوعات مختلفی مانند فضاهای عمومی، پرسه در شهر، حاشیه نشینی در شهر و.... بپردازد که در نخستین جلد خود موضوع فضاهای عمومی شهر تهران را از نگاه نویسندگان برجسته ادبی مورد بازتولید قرار داده است.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند امروز عصر از ساعت 17 به تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.