رقابت نوروزی نوجوانان دوستدار محیط زیست در «ماز»

فرهاد مختاری مدیر گروه نوجوان شبکه دو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: «ماز» در واقع یک برنامه با نشاط و مفرح است که در هر قسمتش دو نوجوان دختر با یک رقابت ورزشی ساده مثل طناب‌کشی با یکدیگر به رقابت پرداخته و وارد مراحل بعدی تله، ماز و .. خواهند شد.

وی افزود: تصویربرداری «ماز» در باغی در دماوند به پایان رسیده و تلاش کردیم در آن مفاهیم زیست محیطی را با زبانی ساده و مفرح به مخاطبان منتقل کنیم. این اثر اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد.

مدیر گروه نوجوان شبکه دو یادآور شد: این برنامه که رقابتی دوستانه بین 26 دختر دبیرستانی است، با محتوای محیط زیست طراحی شده، در همین راستا در دکور برنامه و طراحی بازی‌ها از عناصر طبیعی بهره برده‌ایم، مثلا در بخشی از این مسابقه شرکت کنندگان کدو حلوایی‌های بزرگ را جابجا می‌کنند و مرغ‌ها را به لانه خود هدایت خواهند کرد.

مختاری با اعلام اینکه «ماز» در واقع بهانه‌ای برای تحرک نوجوانان و البته دیدن طبیعت توسط آنها است، تصریح کرد: در بخش‌هایی از این مسابقه به مخاطب یادآوری می‌شود که چه رفتارهایی به محیط زیست آسیب می‌رساند، مثلا اینکه ریختن زباله در طبیعت یا استفاده بی رویه از کیسه‌های نایلونی چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد.

مدیر گروه نوجوان شبکه دو گفت: در این مسابقه مخاطبان تلویزیون به هیچ‌ وجه تصویر مجری این مسابقه را مشاهده نخواهند کرد، مجری ما در حقیقت یک صدا است که در طول برنامه نکاتی را به مخاطب و شرکت کنندگان یادآوری می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: این برنامه 1 تا 13 فروردین 93 ساعت 15:50 یعنی مدت زمانی که می‌توانیم برای بچه‌ها برنامه شاد پخش کنیم، روی آنتن خواهد رفت.