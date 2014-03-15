تقویت صادرات یکی از شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه است

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بیانات مقام معظم رهبری و تاکید مضاعف ایشان بر اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی، تمامی مسئولان استان همسو با سایر مقامات کشوری در تلاش برای پیاده سازی این طرح مهم هستند که به گفته بسیاری از اقتصاددانان کشور در صورت اجرای آن بیشتر مشکلات فرا روی کشور و به تبع آن استان کرمانشاه حل خواهد شد.

کیوان کاشفی گفت: تمامی نظارتها و جمع بندی ها در این زمینه صورت گرفته و به استانداری ها ابلاغ شده که پیاده سازی این طرح مهم فرا ملی حول سه محور مهم در گردش است.

وی تاکید کرد: اولین محور و گام اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های مقام معظم رهبری، اصلاح قوانین و مقررات و از پیش رو برداشتن قوانین دست و پاگیر و زاید اداری است که هم اکنون به صورت مکتوب اعلام شده است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: یکی از این قوانین که بایستی با سرعت هرچه بیشتر اصلاح شود، قانون کار و تامین اجتماعی است و اگر این مهم اصلاح نشود، نباید انتظار بالا رفتن بهره وری اقتصادی را داشت که در صورت اصلاح و همسو شدن با سیاستهای ابلاغی، امکان اجرای اهداف کلان اقتصادی افزایش یافته و بخش عظیمی از مشکلات، خود به خود حل می شود.

این مقام مسئول گفت: در محور دوم باید فضایی ایجاد شود که بتوان قدرت اجرایی این سیاست ها را تقویت کند چنان که امروزه در همه جای دنیا به عنوان فضای کسب و کار شناخته شده است و با ایجاد آن، امکان دستیابی به اهداف مورد انتظار برای سرمایه داران و فراهم آوردن تسهیلات برای آنان، بدست می آید.

وی با اشاره به مشکلات متعدد فراروی سرمایه گذران، اظهار داشت: در صورت ایجاد سیستم های تعمیراتی بخشی از مشکلات فضای کسب و کار در جامعه اقتصادی حل خواهد شد.

کاشفی خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی، بحث مقابله با تحریم هاست و اینکه کشور بتواند با اقتدار و قدرت در برابر تهدیدات خارجی تحمیل شده بایستد و امکان حفظ و حراست از ارزشها و آرمانهای جمهوری اسلامی را بدست آورد که این مهم، نیازمند تمرین و ممارست است و مردم ما از سالهای نخستین انقلاب با این مقوله آشنایی دارند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که بخش مهم راه کار در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد اقتصاد مقاوم است، افزود: برای اینکه اقتصاد ما مقاوم باشد، در درجه اول باید صادرات تقویت شود و بخش صادرات مهمترین و تاثیر گذار ترین حوزه مسائل تجاری است.

کاشفی در پایان گفت: اگر در بحث صادرات استان کرمانشاه حضور قوی تری داشته باشیم و بتوانیم با بالا بردن برند ها و کیفیت کالا های تولیدی اقتصاد خود را در دنیا جا بیندازیم، مطمئنا خواهیم توانست در سطح جهانی رقابت کنیم بطوریکه امروزه هر کشوری که با اراده وارد عرصه شود و صادرات را به عنوان رکن مهم تجاری اقتصادی تقویت کند، بخش عظیمی از بازار های جهانی را در اختیار خواهد گرفت و امیدواریم ما نیز با تقویت بخش صادرات به این اهداف مهم دست یابیم و نتایج قابل قبولی را به دست آوریم.