به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی روز گذشته، جمعه 23 اسفند از نمایشگاه آثار تجسمی 17 هنرمند عکاس در گالری محسن بازدید کرد و به تماشای پرفورمنس «من گرگ خیالبافی هستم» به کارگردانی حمید پورآذری نشست.

این اثر با بهره‌گیری از شعرهای الیاس علوی شاعر افغان و با همراهی تعدادی از جوانان افغان برای حاضران به نمایش گذاشته شد.

معاون هنری با خرید همت عالی 100 بلیت پرفورمنس «من گرگ خیالبافی نیستم» حمایت خود را از هنرمندان مبتلا به بیماری‌های خاص اعلام کرد.

این مدیر همچنین در کنار هنرمندانی همچون هما روستا و علیرضا نادری از نمایشگاه لباس و آثار تزئینی دست‌ساز هنرمندان جوان که محصولات هنری خود را به منظور کمک به امور خیریه برای فروش گذاشته بودند بازدید کرد و به گفتگو با هنرمندان پرداخت.

محمدرسول صادقی (مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی) نیز از جمله مسئولانی بود که به منظور اعلام حمایت از برگزاری این رویداد خیریه روز جمعه در گالری محسن حضور داشت.

این برنامه به همت اهالی هنر و همراهی احسان رسول‌اف (مدیر گالری محسن) به منظور حمایت از هنرمندان مبتلا به بیماری‌های خاص برگزار شد و از این پس به صورت فصلی، هر سه ماه یک بار ادامه پیدا می‌کند.

هما روستا، علیرضا نادری، مهرداد کوروش‌نیا، رضا شاهبداغی، روح‌الله جعفری، پوریا کاکاوند، ساقی عطایی و جمعی از علاقه‌مندان به امور خیریه روز گذشته در گالری محسن حضور داشتند.