به گزارش خبرگزاری مهر، گمانه زنی های زیادی در بین کیهان شناسان وجود دارد که آیا این گروه از محققان آمریکایی امواج گرانشی نخستین را کشف کرده اند یا خیر.

امواج گرانشی نخستین بازتابی از مهبانگ هستند که 14 میلیارد سال پیش کائنات را به وجود آوردند.

در جوامع فیزیک شایعه شده است که قرار است بیانیه این کشف روز دوشنبه از مرکز اختر فیزیک هاروارد اسمیت سونیان اعلام شود.

اگر دانشمندان به شواهدی از امواج گرانشی دست یافته باشند، این کشف می تواند چهره کیهان شناسی و فیزیک ذرات را متحول کند.

امواج گرانشی آخرین پیش بینی های آزمایش نشده نظریه نسبت عام آلبرت اینشتین است. این امواج، امواج کوچکی هستند در تار و پود کائنات قرار گرفته و انرژی را به سراسر فضا حمل می کند؛ چیزی شبیه امواجی که از یک اقیانوس می گذرد.

شواهد متقاعد کننده ای از کشف این امواج قطعا می تواند به جایزه نوبل منجر شود.

کشف امواج گرانشی از مهبانگ می تواند نگاه اولیه ای از چگونگی تولد کائنات ارائه کند.

گفته می شود سیگنال این امواج توسط تلسکوپ بسیار تخصصی به نام بایسپ در قطب جنوب یافت شده است. این تلسکوپ آسمان را در فرکانس های میکروویوو، اسکن و انرژی فسیل شده را از مهبانگ را رصد می کند.

طی چندین دهه کیهان شناسان تصور می کردند نشانه امواج گرانشی نخستین در این تابش باقی مانده اند. آنها این نشانه ها از نظر اهمیت جام مقدس کیهان شناسی توصیف کرده و آن را "کشف واقعا بسیار بسیار بسیار مهم" تلقی می کنند.

"مارتین هندری" از دانشگاه گلاسگو که بر روی چندین پروژه طراحی شده برای تشخیص مستقیم امواج گرانشی طراحی شده کار می کند می گوید اگر بایسپ چیزی را تشخیص داده باشد پنجره جدید بر جهانیان باز خواهد شد.

بر اساس این نظریه، امواج گرانش نخستین، نخستین لحظات تولد جهان را به ما نشان خواهد داد. کیهان شناسان معقدند 10 به توان منفی 34 ثانیه پس از مهبانگ، کائنات به شکل یک انبساط عظیم شکل گرفته است.

نظریه این انبساط شدید که تورم نام گرفته، حاکی از آن است چرا کائنات از جایی به جای دیگر این ‌قدر یکنواخت است اما این نظریه نیز نقایصی دارد چرا که تا کنون کسی نتوانسته توضیح فیزیکی قانع کننده ای از چرایی رویدادن این تورم ارائه کند.

اما پژوهشگران احتمالا برای این کشف مجبور شده اند تلاش های خود را 2 برابر کنند چرا که مدتها امواج گرانشی نخستین تصور می شد شلیک اولیه تورم بوده است.