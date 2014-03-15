طوفان سیستان و بلوچستان را در می نوردد/ احتمال طغیان رودخانه های محلی

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بارندگی ها که از دو روز گذشته مناطق شمالی و مرکزی استان را تحت تاثیر خود قرار داده است تا 24 ساعت آینده ادامه داشته و از فردا ساکنان این مناطق شاهد وزش باد شدید و طوفان خواهند بود.

علی ملاشاهی بیان داشت: از فردا اکثر نقاط استان به ویژه نواحی مرکزی و جنوبی و همچنین شمال غربی متاثر از باد شدید خواهند بود و پیش بینی می شود سرعت توفان در این نواحی به 70 تا 100 کیلومتر در ساعت برسد.

وی ادامه داد: سامانه بارشی حاکم در استان از امروز نواحی جنوبی استان و سواحل دریای عمان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و لذا آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های محلی در جنوب استان طی روز های آینده دور از انتظار نیست.

ملاشاهی اضافه کرد: از امشب تا اواخر فردا رگبار شیدید باران و رعد و برق و تندباد و در برخی نقاط تگرگ سبب جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل های جنوبی استان و به طور حتم اخلال در تردد محور های جنوبی استان از جمله کنارک-جاسک و همچنین شهرستان نیکشهر خواهد شد.

وی ادامه داد: در طی 48 ساعت گذشته شهرستان زهک 22 میلیمتر، زاهدان 18 میلیمتر، میرجاوه 17 میلیمتر، نصرت اباد 16، زابل 10 ، دلگان 5 ملیمتر، خاش 3 میلیمتر، بزمان 2 میلیمتر، ایرنشهر یک میلیمتر و در شهرستان سراوان نیز 2 دهم میلمتر بارش باران گزارش شده است.

وی بیشترین میزان بارندگی در این مدت را در شهرستان زهک در شمال استان به میزان 22 میلیمتر و کمترین میزان بارندگی را در شهرستان سراوان و به میزان دو دهم میلیمتر عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سامانه بارش زا تا روز دوشنبه در استان فعالیت دارد افزود: وزش باد شدید بر روی دریا سواحل جنوبی را نیز طی روز های آینده متلاطم خواهد کرد و پیش بینی می شود ارتفاع امواج به بیش از یک و نیم متر در سواحل جنوبی برسد.