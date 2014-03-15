به گزارش خبرنگار مهر، پرواز مشهد - اصفهان شرکت هواپیمایی ایران ایر که قرار بود روز گذشته ساعت 16 انجام شود با بیش از 15 ساعت تاخیر صبح امروز ساعت 7 و ربع انجام شد و اعتراض گسترده مسافران این پرواز را به دنبال داشت بطوریکه مسافران با تجمع در مقابل گیت‌های مسافری از انجام پرواز دیگر شرکت ها هم جلوگیری کردند.

براین اساس مسافران این پرواز که با گذشت 12 ساعت تاخیر و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان مربوطه به شدت عصبانی شده بودند با اعتراض و داد و فریاد از سوار شدن دیگر مسافران شرکت‌های دیگر هم جلوگیری می‌کردند که با هوشیاری پلیس از زد و خورد میان آنها جلوگیری شد.

از سوی دیگر هم مسئولان ایران ایر در فرودگاه همواره ساعت پرواز را دو ساعت عقب می‌انداختند و اعلام می‌کردند که به زودی پرواز انجام می‌شود در حالیکه تا ساعت 7 و ربع صبح این پرواز انجام نگرفت.

یکی از مسافران این فرودگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسافران این پرواز وقتی با عدم پاسخگویی مسئولان ایران ایر مواجه شدند با داد و فریاد فرودگاه به سمت گیت ها هجوم بردند و اجازه پرواز را نمی دادند و سرانجام پس از گذشت یکساعت از مقابل گیت ها کنار رفتند.

وی افزود: پس از آن در مقابل سالن ترانزیت تجمع کرده بودند که اگر تا چند ساعت دیگر پرواز آنها انجام نشد از سوار شدن دیگر مسافران به هواپیماهای دیگر جلوگیری کنند.