حجت الاسلام محمود عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست خبرگان رهبری و دغدغه‌های فرهنگی مطرح شده در این جلسه عنوان کرد: نگرانی مقام معظم رهبری امری تازه نیست و ایشان مکرر بر مسائل فرهنگی تکیه داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نظام و انقلاب اساس و بنیادش بر پایه فرهنگ بوده است، گفت: شعار جمهوری اسلامی که جمهوری آن به معنای مردم سالاری و اسلامی آن نیز بدین معنا است که فرهنگ انقلاب بر اساس ارزش‌های اسلامی شکل گرفته و اینکه انقلاب اسلامی نیز به یک قطب در جهان تبدیل شده بر اساس همین فرهنگ است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه تأکید کرد: بر اساس این دیدگاه و فرهنگ باید اقتصاد، روابط سیاسی، اجتماعی و همه فعالیت‌های داخل کشور بر اساس نظام و ارزش‌های اسلامی باشد.

وی ادامه داد: دشمن سرمایه گذاری‌های فراوانی کرده است تا بتواند به شکل و شیوه مختلف بتواند بر روی فرهنگ کشور ما تأثیر بگذارد که در این شرایط نیز برخی از نهادها که متصدی امور فرهنگی هستند تسامح آنها نسبت به برخی از نشریات و یا ناشرانی که معیارهای اسلامی را انتخاب نمی‌کنند دیده می‌شود.

حجت الاسلام عبدالهی ادامه داد: این اتفاقات منجر شد تا عده‌ای از خبرگان درباره وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کنند و این نگرانی را نیز در نشستی که با مقام معظم رهبری داشتند ارائه دادند و ایشان نیز نظر خبرگان را تائید و گفتند من هم نگرانم.

وی در ادامه بیان کرد: همانطور که پیدایش انقلاب بر اساس فرهنگ با تکیه بر شعار جمهوری اسلامی بوده است تداوم انقلاب نیز بر پایه همین فرهنگ اسلامی است که خواسته شهدا و وصیت نامه آنها نیز وجود دارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مسئولان باید به ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی در رسانه، فیلم و کتاب توجه داشته باشند و نادیده گرفتن این مسائل با نظام اسلامی ما ناهماهنگ است و آن چیزی است که استکبار به دنبال آن است.

