جاری شدن سیل محور نهبندان – شهداد و زابل را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: جاده نهبندان- زابل حدفاصل کیلومتر 20 تا 21 بر اثر جاری شدن سیلاب مسدود است.

وی بیان داشت: تا بازگشایی این محور مسیر جایگزین برای عبور خودروها زابل- سفیدابه- نهبندان و بالعکس خواهد بود.

وی با بیان اینکه سل موجب مسدود شدن محور نهبندان- شهداد نیز شده است، تصریح کرد: عملیات بازگشاییی در این محور نیز در حال انجام است.

سرهنگ امینی عنوان کرد: سایر محور های مواصلاتی استان باز و تردد در حال انجام است.

وقوع 17 فقره تصادف در جاده خراسان جنوبی

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 17 فقره تصادف طی هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: 5.3 درصد تصادفات بر اثر واژگونی خودرو رخ داده است.

وی با اشاره به وقوع دو فقره تصادف فوتی، بیان کرد: متاسفانه دو نفر از هموطنان ما در این جاده ها جان خود را از دست داده اند.

وی بیان کرد: در هفته گذشته 10 فقره تصادف جرحی نیز رخ داد که 13 نفر مجروح شده اند.

سرهنگ امینی بیان داشت: همچنین هشت فقره تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: 58.3 درصد تصادف هفته گذشته در محورهای اصلی، 16.7 درصد در محورهای فرعی و 25 درصد در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مهم ترین علل تصادفات استان در هفته گذشته بیان کرد: تخطی از سرعت مطمئنه با 50 درصد، عدم توجه به جلو با 25 درصد، عدم رعایت حق تقدم عبور با 16.7 درصد و انحراف به چپ با 8.3 درصد از مهم ترین علل تصادفات گزارش شده است.

وی ادامه داد: سواری ها با 33.3 درصد، کامیون، تریلی و وانت بارها هر کدام به میزان مساوی 25 درصد و موتور سیکلت ها با 16.7 درصد وسایل نقلیه حادثه ساز تصادفات هفته گذشته بوده اند.

اعمال قانون 6300 تخلف رانندگی در جاده های استان

وی بیان کرد: طی هفته گذشته شش هزار و 388 تخلف رانندگی در جاده های استان اعمال قانون شده است.

سرهنگ امینی اظهارکرد: دو هزار و 556 فقره از تخلفات جاده ای تخلفات حادثه ساز بوده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه طی هفته گذشته 18 دستگاه خودرو و 28 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده اند، بیان داشت: 97 راننده فاقد گواهینامه مجاز رانندگی نیز به مراجع قضائی ارجاع شده اند.