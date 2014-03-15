آخرین وداع با بازیکن فقید تیم بعثت/ خانواده رحمانی تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم "محمد رحمانی" بازیکن خوش اخلاق و خوش فکر تیم بعثت فوتبال خود را تیم پیروزی کامیاران شروع کردو سپس به عضویت تیم فوتبال بعثت در آمد. رحمانی از عناصر اصلی و مطمئن این تیم محسوب می شد، او در پست هافبک آرامش خاصی را به میانه تیم می داد.به طوریکه در بین دیگر بازیکنان تیم دارای بیشترین دقایق حضور در زمین را داشت.

اما متاسفانه روز دوشنبه هفته قبل در یک حادثه تلخ محمد رحمانی جان خود را در حادثه رانندگی از دست داد، تا جامعه ورزش کرمانشاه را شوکه کند.

تجلیل از خانواده رحمانی

اما روز دوشنبه هفته جاری تیم فوتبال بعثت در یک مسابقه دشوار و آینده ساز باید در مقابل تیم دوم جدول یعنی ذوب آهن نوین اصفهان صف آرایی کند.

این مسابقه به میزبانی تیم بعثت و در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد. اما تماشاچیان و بینندگان تلویزیونی قبل از دیدن این مسابقه، شاهد وداع آخر با مرحوم محمد رحمانی خواهند بود.

طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، خانواده رحمانی در ورزشگاه آزادی حضور خواهند یافت و در یک مراسم نمادین از آن ها تجلیل به عمل خواهد آمد. همچنین بازیکنان و کادر فنی تیم بعثت در یک مراسم نمادین از بازیکن فقید تیم خود وداع آخر را خواهند داشت.

همچنین گفتنی است که با درخواست باشگاه بعثت از فدراسیون فوتبال مسابقه این تیم در مقابل ذوب آهن نوین اصفهان که قرار بود روز شنبه هفته بعد در ورزشگاه آزادی برگزار شود با دو روز تاخیر روز دوشنبه برگزار خواهد شد.