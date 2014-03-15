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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی که از سوی محمد سلیمانی نماینده مردم تهران طرح و با 102 امضا به صحن علنی رسید به رای نمایندگان گذاشته شد که با 81 رای موافق، 66 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نرسید.

بر این اساس سلیمانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: مقام معظم رهبری در جمع مسئولان کشور از قوای سه گانه به طور جدی درخواست کردند که در زمینه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شوند.

وی افزود: طبق ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس در مسایل مهم کشوری می توان این گونه وارد عمل شد و تشکیل کمیسیون داد از این رو برای آن که به طور زیربنایی به این مساله پرداخته شود و مجلس به طور جدی وارد عمل گردد پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

سلیمانی گفت: در شرایط فعلی نیازمند توسعه گفتمانی این مساله هستیم به خصوص این امر در زمینه قانون گذاری و نظارت مهم است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همه نمایندگان بر این مساله راضی هستند و انشاء الله رای قاطعی به آن خواهند داد تا به مطالبه رهبری پاسخ مثبتی داده شود گفت: این کمیسیون نقطه کانونی است که می تواند مسئولانه و با برنامه زمان بندی شده 10 فرمان رهبری را در حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت خاص و ویژه پیگیری کند.

محمدرضا باهنر نیاب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز پس از توضیحات سلیمانی گفت: هیات رئیسه مجلس در این زمینه اقدام کرده و کمیسیون ها را فعال می کند.

وی افزود: بنا بر این است که هر کمیسیون کارگروهی در این باره تشکیل دهد

کد مطلب 2256504

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