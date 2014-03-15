ایجاد مرکز یادگیری الکترونیکی سراسری ویژه استادان و دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدرزاده در این باره، گفت: معاونت فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه ها به منظور ارائه دوره های آموزشی در موضوعات مورد نیاز فراگیران (استادان و دانشجویان)، دروس تجوید و آواشناسی قرآن کریم استاد محسن موسوی، جریان شناسی فکری ایران معاصر استاد عبدالحسین خسروپناه و درس جریان شناسی ضد فرهنگهای استاد عبدالحسین خسروپناه را در سامانه http//un.nahad.ir بارگذاری شده است.

وی درباره اهداف تاسیس این مرکز یادگیری، اظهار داشت: ارائه خدمات آموزشی، ارتقا کیفی آموزشها، ارتباط آسان با مخاطبان، ایجاد تنوع در دوره های آموزشی برای مخاطبان، استفاده بهینه مخاطب از وقت خود بوده است.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه ها، یادآور شد: دروسی مانند "جریان شناسی سیاسی"، "خانواده و تربیت "و"جریان شناسی ادبی" را در آینده نزدیک در این مرکز یادگیری الکترونیکی بارگذاری می کنیم.