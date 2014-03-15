رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مراسم به بخشنامه افزایش حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در اعتراضاتی که در این خصوص در استان اصفهان صورت گرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چه اقدامی برای حمایت از معدن داران انجام داد.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به مشکلات بخش صنعت در استان گفت: در طرح راستی آزمایی انجام شده تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از واحدهایی که تاکنون بازدید شده اند با کمتر از 30درصد ظرفیت خود فعالیت دارند.

وی با اعلام آمادگی خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی اصفهان برای همکاری با سازمان صنعت، عنوان کرد: ما سال ها برای تفویض بعضی اختیارات دولت به خانه ها تلاش کرده ایم و با اینکه تفاهم نامه حاصل، در خیلی از استان ها اجرایی شده اما در استان اصفهان همچنان اجرا نشده است.

وی خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه حاضر بود، بیان کرد: تشکل ها می توانند در کنار مدیران دولتی در استان ها به رشد تولید و صنعت کمک کنند.

سهل آبادی ادامه داد: اصفهان سابقه زیادی در انجام امور تشکلی و صنفی دارد به طوری که می بینیم حتی بازارها هم به صورت بازارهای صنوف مختلف دسته بندی شده بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان در حوزه صنعتی به یک مدیریت خوب و همراه با تشکل ها نیاز دارد و باید از ظرفیت و توانایی تشکل ها استفاده کرد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري اصفهان هم در ادامه با اشاره به مسایل اقتصادی کشور و بیان اینکه نمی توان گفت تحریم ها بی اثر بوده اند، افزود: امیدواریم همانطور که دولتمردان با حفظ کرامت ملت به طوری جدی در حال پیگیری مسایل سیاست خارجی هستند، مسایل مربوط به تحریم ها رفع شوند.

علیرضا همدانیان با بیان اینکه 11درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته مربوط به اصفهان بوده است، افزود: این به این معناست که بار زیادی بر دوش اصفهان قرار دارد و باید گفت مدیران استانی ما کمتر از یک وزیر عمل نکرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم گفت: اصفهان از نظر صنعتی رتبه اول کشور و از نظر وجود اصناف، معادن و از نظر فرهنگی از استان های رده اول کشور به حساب می آید.

یزدانی اضافه کرد: 7.5درصد پروانه های اکتشاف معدن کشور و 11.5درصد پروانه های معدنی کشور مربوط به استان اصفهان است.

وی افزود: طبق قانون بعضی اختیارات دولت قابل واگذاری به تشکل های خصوصی است.

در این جلسه، اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های موجود در اصفهان، اعلام کرد: در اتاق من بدون وقت قبلی به روی تشکل های اقتصادی باز است تا در کنار هم به همدلی امور را به پیش ببریم.

