به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: اردوگاه ماده 16 ویژه ترک اجباری معتادان است و در حال حاضر برای راه اندازی این اردوگاه به دنبال اخذ مجوز هستیم.

وی ادامه داد: این اردوگاه تاکنون در استان آذربایجان شرقی وجود نداشت و معتادان با دستور دادستان، به مراکز کمپ میان‌مدت با نظارت سازمان‌های مسوول فرستاده می‌شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون 26 کمپ میان‌مدت فعال در استان وجود دارد که این تعداد علاوه بر 200 کمپ درمان موقت و سرپایی معتادان است.

نصرتی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک با راه اندازی اردوگاه درمانی ماده 16 شاهد احداث مرکز اقامتی برای معتادان خواهیم بود.

وی با اشاره به عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در سال گذشته افزود: متاسفانه عملکرد شورا در گذشته مطلوب نبوده و آقای استاندار نیز شخصا از عملکرد آن اظهار نارضایتی کرده‌اند، لذا عزمی جدی برای احیای این شورا در استان و جود دارد و امیدوار هستیم به زودی شاهد ثمرات آن باشیم.