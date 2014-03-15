انتقاد رسائی از اعلام وصول نشدن سوالاتش از وزیران/ عذرخواهی از تصویربردار تلویزیون به جای اشتون

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسائی، نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری در خصوص سوال نمایندگان از وزیران گفت: قرار است پس از گزارش کمیسیون ها در اولین جلسه مجلس سوال اعلام وصول شود، اما من دو سوال در تاریخ 25 آذرماه و 22 دی ماه مطرح کردم که هنوز اعلام وصول نشده است.

وی افزود: یک سوال از وزیر نفت مطرح بود که مربوط به خیلی گذشته بود، اما برای سه شنبه این هفته اعلام وصول شده است، در حالی که ما در روز سه‌شنبه نطق نداریم، پس جلسه علنی تشکیل نمی شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر قرار است که ما سوال نکنیم، دوستان بگویند که ما سوال نپرسیم، اظهار داشت: هم اکنون سوالات مهمی در خصوص توافقنامه ژنو، سبد کالا و مسکن مهر مطرح است که این سوالات مردم است.

نماینده مردم تهران با اشاره به سفر اشتون و حضورش در شهر اصفهان گفت: من هفته قبل در اصفهان یک برنامه سخنرانی داشتم که به صورت اتفاقی با سفر اشتون همزمان شد و یک شب قبل از سخنرانی از من خواستند که این سخنرانی لغو شود و بخاطر حضور اشتون در اصفهان این برنامه کنسل شد.

رسائی افزود: در برنامه «صرفا جهت اطلاع» تلویزیون مشاهده کردیم خبرنگار صدا و سیما که از فاصله دور از خانم اشتون تصویربرداری می کرد، توسط یکی از همراهان اشتون به او سیلی زده می شود. مگر ما مستعمره اینها هستیم.

وی با اشاره به اینکه درخواست اشتون این بوده است که خبرنگاران در اطراف او حضور نداشته باشند، تاکید کرد: این خانم بی‌خود کرده باید جواب همه را بدهد، وقتی خبرنگار ما سوال می پرسد باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من از همینجا از این تصویربردار تلویزیون عذرخواهی می کنم و کسی که این کار را انجام داده است، باید عذرخواهی کند مگر ما مستمعره آنها هستیم که با ما اینگونه برخورد می کنند.

باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: سوالات شما را به ترتیب در دستور کار می گذاریم. البته شما غیر از سوالاتتان در قالب تذکر سوالات دیگری را مطرح می‌کنید. البته ایرادی ندارد. مجلس، مجلس پویایی است و به وظایف خود عمل می کند.