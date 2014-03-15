بی توجهی به نیازهای زائران در مشهد کیفیت زیارت را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی با اشاره به اینکه فرایند زیارت در مکان‌های مختلف در برگیرنده الگوهای فضایی خاص است افزود: زیارت در مفهوم یک فرایند، سفر به مکان های زیارتی برای به جا آوردن آداب و رسوم مذهبی و انجام مناسکی است که بر آمده ازمذهب است.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) با بیان اینکه زیارت رابطه مستقیمی با مکان مذهبی و موقعیت جغرافیایی ـ فضایی آن دارد، تصریح کرد: اگر مکان زیارت در شهرها واقع باشد ، زیارت و سفر زیارتی در وابستگی تام به ویژگی های شهری مرتبط است و اگر مکان مذهبی در مناطق طبیعی یا روستا واقع باشد به تبع ویژگی های فضای جغرافیایی مربوطه در فرایند زیارت و سفر مذهبی تاثیرگذار است.

قاسمی بیان کرد: زیارت و سفرهای زیارتی به مقاصد مکان مذهبی که در فضاهای شهری واقع هستند، با تاثیرپذیری از فضای شهری دارای ویژگی های مرتبط به خود است؛ بدین صورت که فراتر از جنبه معنوی و ابعاد روحانی زیارت و سفر زیارتی، زائر به در طول سفر زیارتی خود احتیاج به یکسری خدمات دارد.

بی‌توجهی به نیازهای زائر، کیفیت زیارت را کاهش می دهد

وی با اشاره به احتیاجات یک زائر در طول یک سفر زیارتی در مقاصد شهری، اظهار داشت: این نیازها را می توان در سه دسته اسکان ( خدمات اقامتی)، تغذیه ( خدمات پذیرایی)، رفاه (خدمات جانبی همچون خدمات درمانی، خدمات تجاری، خدمات تفریحی برای گذران اوقات فراغت باقی مانده از زمان های زیارت و ...) تقسیم بندی کرد.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) ادامه داد: بی شک کمبود و کاستی در هر یک از این سه دسته احتیاجات زائر، سبب می گردد که دلمشغولی و مشکلات زائر را از پرداختن کامل به امر زیارت و سودمندی معنوی و روحانی آن باز دارد.

قاسمی اسکان را مهمترین دغدغه و احتیاج زائر دانست و گفت: فکر اسکان و مهیا کردن آرامش برای خانواده در سفر زیارتی یکی از دغددغه های فکری اکثریت زائرانی است که به برنامه ریزی و زمینه سازی سفر زیارتی می پردازند.

وی یادآور شد:البته در رابطه با اسکان زائر و ماهیت مفهومی این دسته از احتیاجات زائران ، طبقه بندی و گونه شناسی زائر بر بنیان سطوح طبقاتی و خاستگاه اجتماعی از اهمیت برخودار است.

ضرورت بررسی اسکان زائران با توجه به خاستگاه اجتماعی

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) تصریح کرد: تاثیرگذاری متغیرهای همچون سطوح طبقاتی و خاستگاه اجتماعی به علاوه متغیر نوع سفر از یک سو و خدمات اقامتی ارائه شده در مقاصد شهری سفرهای زیارتی همچون واحدهای اقامتی رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر، یک فرایند دو سویه را در رابطه با اسکان زائر در مقاصد سفرهای مذهبی شکل می دهد که نیازمند بررسی و تحقیق بوده تا از این طریق راهکارهای تعادل مابین این متغیرها و بهینه سازی فرایند اسکان زائر فراهم شود.

قاسمی با بیان اینکه جریان زیارت در داخل کشور ، روندها و فرایندهای مختلفی را در برمی گیرد، خاطرنشان کرد: اگر چه قم و مشهد مقصد عمده سفرهای زیارتی در داخل کشور محسوب می شوند، اما در میان مقاصد سفرهای زیارتی، شهر مقدس مشهد به علت وجود بارگاه ملوکوتی امام رضا(ع) جایگاه خاصی دارد.

وی افزود: تشرف بالای زائران و گردشگران به به کلانشهر مشهد فارغ از مقیاس سفر خارجی یا داخلی ، سبب گردیده است که این کلانشهر به‌عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان از نظر ورود زائر به شمار آید.

غالب اقتصاد شهری مشهد در زمینه خدمات دهی به زائران است

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) با اشاره به همجواری مشهد با کشورهای مسلمان و جایگاه خاص آن، اظهار داشت: موقعیت کلانشهر مشهد به عنوان گرانیگاه زیارت در کشور و ورود حجم بالای زائران سبب شده است که کارکرد اقتصادی شهر مشهد, به سوی تامین خدمات مورد نیاز زائران توسعه یافته و افق های پیش رو نیز در این زمینه دارای اهمیت باشند.

قاسمی ادامه داد: به علت وجه غالب اقتصاد زیارت در شهر مشهد, گونه شناسی این اقتصاد نشان از همبستگی خاص مابین بخش های مختلف اقتصاد شهری در زمینه خدمات دهی به زائران است.

وی کنش اقتصادی زیارت را بیشتر در بخشی از فضای شهری مشهد عنوان کرد که این بخش محدوده ای از خدمات دهی به زائران و فضایی است که زائران در آن فضا می‌توانند به انواع خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) با بیان اینکه اقامت و اسکان ازجمله خدمات مورد نیاز زائران در کلانشهر مشهد است، تصریح کرد: زائرانی که به مشهد سفر می کنند از طبقات مختلف و پایگاه های اجتماعی متفاوت هستند، لذا هر گردشگر بر اساس توان و تمایلش در مراکز اقامتی متفاوتی اسکان می‌یابد.

قاسمی افزود: برآورد خدمات اقامتی و اسکان زائر به عنوان دغدغه اول زائران در کلانشهر مشهد سبب شده که اقامتگاه های عمومی فراوانی در این کلانشهر احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد به گونه ای که حدود93 درصد اقامتگاه های عمومی کشور در کلانشهر مشهد واقع است.

شناخت نیاز زائران و سازماندهی نیروی انسانی، دو محور زیارتی مشهد

وی با اشاره به اقامتگاه های غیر رسمی همچون حسینیه‌ها، منازل شخصی، زائرسراها، مدارس و... در کنار اقامتگاه های عمومی و رسمی، بیان کرد: با وجود انواع اقامتگاه ها، روند ورود زائران به کلانشهر مشهد هم رو به افزایش بوده و بنا بر پیش‌بینی‌های انجام گرفته، تعداد زائران در سال 1395 به حدود بیست و هفت میلیون نفر خواهد رسید.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) تاکید کرد: موفقیت مشهد به عنوان مقصد اول سفرهای مذهبی در کشور در چارچوب جریان زیارت و کانون توسعه اسکان و به طور کلی کانون توسعه سیستم زیارت در کشور در جذب زائر مستلزم شناخت هر چه بیشتر زائران و نیازهای آنان از یک طرف و ساماندهی نیروی انسانی برای ارائه هر چه بهتر خدمات به زائران است.

قاسمی توسعه و ارائه خدمات در جهت پاسخگویی به نیازهای زائرین را نیازمند مدیریت جهت ایجاد زیر ساخت های مناسب و امکانات روبنایی دانست و گفت: مدیریت در امور زیربنایی سلیقه ای ومقطعی نیست بلکه یک امر استراتژیک و بلند مدت است که مستلزم تفکر کیفی است.

وی با بیان اینکه شناخت نیازهای زائران اولین شرط برای داشتن نگاه نظام مند و استراتِژی بلند مدت در مدیریت زیارت است، تصریح کرد: از آنجا که عرضه تابعی از تقاضا است، نیازهای زائران به عنوان جز اصلی تقاضای زیارت، تعیین کننده نوع، میزان و نحوه ارائه هر یک از کالاها و خدمات زیارتی است.