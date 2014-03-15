اعلام آمادگي همكاري شركت‌ پوسکوي کره جنوبي با فولاد مباركه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازاريابي شرکت پوسکو با اشاره به شرايط جديد اقتصادي ايران در بازار جهاني و ابراز علاقه همکاري شرکت هاي متعدد براي حضور در فولادمبارکه اصفهان و همکاري در اجراي طرح هاي توسعه اين شرکت، ضمن ابراز خوشحالي از حضور در شركت فولاد مباركه گفت: شرکت پوسکو به عنوان يک شرکت مهندسي در زمينه توليد فولاد، تجارب بسيار خوبي در زمينه همکاري با شرکتهاي ايراني را در کارنامه خود دارد و آماده است تا در زمينه طرح هاي توسعه فولادمبارکه نيز همکاري نمايد.

ميندوکيم، فولادمبارکه را بهترين و بزرگترين توليدکننده فولاد در ايران دانست و گفت: خوشبختانه تجربه همکاري ما با شرکتهاي ايراني اين اطمينان را به ما مي‌دهد که با موفقيت تمام مي‌توانيم در زمينه اجراي طرح نوردگرم شماره 2 فولادمبارکه همکاري کنيم. بعد از انجام موفقيت آميز طرح توازن در شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت پوسکو طرح هاي متعددي را انجام داده که وضعيت موجود آنها نيز درحد مطلوب است و آماده است تا براي حضور در مناقصه مربوط به نوردگرم دوم فولاد مباركه با ظرفيت 4.6 ميليون تن همکاري نمايد.

وي افزود: شرکت فولادمبارکه يک واحد صنعتي تميز است و امروز با اين مشخصه، حضور در فولادمبارکه، شرکت پوسکو را براي من تداعي کرد زیرا رعايت مسائل محيط زيست در فولادمبارکه به خوبي قابل مشاهده است.

بنابر همين گزارش در ابتداي اين نشست دکتر سبحاني نيز درخصوص چگونگي انجام طرح هاي توسعه فولادمبارکه و شرايط همکاري فولادمبارکه و شرکت پوسکو اظهار داشت: شرکت فولادمبارکه به عنوان بزرگ ترين شرکت توليدکننده فولاد در خاورميانه، يک شرکت به روز و سرآمد است و به راحتي مي‌تواند با شرکت هايي همچون نيپون استيل، کوبه استيل و حتي دماگ رقابت کند.

وي درخصوص همکاري دو شرکت فولادمبارکه و پوسکو گفت: بهتر است با برگزاري نشست هاي تخصصي بين کارشناسان دو شرکت، زمينه‌هاي همکاري و نقاطي که تفاوت ديده مي‌شود در جلسات کارشناسي بررسي شود و در نهايت فضاي بهبود مستمر فرآيندها شکل گيرد.

مديرعامل فولادمبارکه در همين رابطه، مشارکت شرکت پوسکو در انجام طرح‌هاي توسعه فولاد هرمزگان را از ديگر زمينه‌هاي همکاري دو شرکت برشمرد و ابراز اميدواري کرد: در نتيجه اين همکاريها راه انتقال هرچه بيشتر دانش فني ساخت کارخانجات فولادي براي فولاد مبارکه اصفهان و ساير شرکتهاي ايراني هموارتر شود.



براي تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش توليد فولاد بايد زيرساختهاي مناسب ايجاد کرد

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ایران گفت: برای محقق شدن تولید فولاد خام کشور در سند چشم‌انداز 1404 نیازمند ساز و کارهاي لازم از سوی همه دستگاه‌ها و عملیات زیربنایی جهت رسیدن به 55 میلیون تن فولاد خام مي‌باشيم.

بهرام سبحانی با اعلام این مطلب افزود: تامين و دسترسي آسان به مواد اوليه نظير سنگ آهن و گندله، استفاده از تكنولوژي و ماشين آلات كم مصرف برق و گاز؛ تامين بموقع منابع مالي از طريق جذب سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي و تشكيل كنسرسيوم؛ تجهيز ناوگان حمل و نقل ريلي و جاده اي و غيره از جمله سازوکارهای لازم و عملیات زیربنایی براي رسيدن به 55 ميليون تن فولادخام است.

وي در ادامه گفت: تا پایان سال جاری شرکت‌های دولتی و خصوصی تولید کننده فولاد خام موفق به تولید 15 میلیون تن فولادخام خواهند شد به طوری که ظرفیت اسمی ثبت شده تولید این محصول بیش از 20 میلیون تن است.

مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: تولید جهانی فولاد خام در دنیا بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تن است که در این میان سهم تولید جمهوری اسلامی ایران حدود یک درصد است.

وي گفت: جایگاه ایران در سطح دنیا 15 بوده و کشور چین با 790 میلیون تن فولاد در رتبه نخست قرار دارد.

رئیس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران تصريح کرد: براي تولید 55 میلیون تن فولاد، نیازمند 80 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن است.

وي در ادامه افزود: صنعت فولاد در واحد‌های بزرگي نظير، فولاد مبارکه (فولاد سبا و فولاد هرمزگان)، ذوب آهن و فولاد خوزستان از نظر تکنولوژی تولید به روز رسانی شده و مصرف انرژی در واحد‌های بزرگ فولادی در حد استانداردهای جهانی است.

سبحانی در ادامه یادآور شد: برای جابجایی موادنسوز، آهک و سنگ آهن نیاز به تخصیص معدن برای تکمیل حلقه‌های زنجیره فولاد، ایجاد خطوط جدید راه‌آهن بوده همچنین تأمین گاز کافی برای واحدهای فولادی و تأمین برق با واحدهایی که با احیاءمستقیم و قوس الکتریکی کار می‌کنند برای تولید 55 میلیون تن فولادخام امری ضروری است.

وی افزود: با اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی فعالانه وارد ميدان شده و امروز بخش عمده ای از صنعت فولاد کشور بومی سازی شده است.

وی تاكيد كرد: وزارت نيرو بايد براي تامين برق واحدهاي فولادي كه با روش احیاء مستقیم و قوس الکتریکی فعاليت دارند اقدام لازم بعمل آورد.

سیدرسول خلیفه سلطاني دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اين نشست خبري گفت: طی 10ماهه نخست سال جاری مجموع تولید محصولات فولادی بالغ بر 14 میلیون تن بوده که نسبت به دوره مشابه خود در سال 91 با کاهش 5 درصدی روبرو بوده است.

همچنین طی دوره مورد بررسی واردات فولادخام بالغ بر دو میلیون و 200 هزارتن بوده که نسبت به ده ماهه نخست سال 91 که بالغ بر سه میلیون تن بوده است کاهش 28 درصدی را نشان مي‌دهد.

همچنین طی ده ماهه نخست سال جاری واردات فولادخام با کاهش قابل توجهی روبرو بوده به طوری که تنها 670 هزار تن واردات انجام شده است و در ده ماهه نخست سال 91 میزان واردات محصول یاد شده بالغ بر دو میلیون و 700 هزار تن بود.

خلیفه سلطاني در ادامه یادآور شد: در سال 92 بالغ بر یک میلیون و 500 هزارتن صادرات محصولات فولادی داشتیم و این میزان در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 150 هزارتن بوده که حاکی از رشد 31 درصدی است.

دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران افزود: واحدهای فولادمبارکه اصفهان، ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان عمده تولیدکنندگان فولادی کشور محسوب می‌شوند که اکنون 50 درصد تولید این بخش مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

وی در ادامه درخصوص تولید فولادخام طی ده ماهه گذشته گفت: توليد فولادخام طي اين مدت رشد 9 درصدی را در قبال متوسط جهانی 3 الی 4 درصدی بوده است داشته که نشان مي‌دهد عليرغم همه تحريم ها و تهديدها و مشکلات کمبود گاز در فصل زمستان رشد خوبي را در توليد فولادخام شاهد بوده ايم.

وی گفت: در بخش صادرات محصولات فولادي در سال جاري رشد داشته ايم که ناشی از رکود داخلی و آزادسازی صادرات بوده که به طور عمده در نیمه دوم سال رخ داده است.

در ادامه حمیدرضا طاهري‌زاده نایب‌رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: مهمترين مشكلات واحدهاي فولادي، بدهی‌های ارزی، بحث انرژی ناشی از فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، عدم همکاری کامل بانکهای عامل و گمرک بوده است.

طاهر‌زاده افزود: به منظور حمایت از صنعت فولاد، در سال جاري تعرفه‌های گمرکی برای واردات فولاد تا 2 درصد تعدیل شده بود که اواخر امسال این رقم افزایش یافت و به 4 درصد رسید و باعث شد قیمت هر کیلو فولاد نیز از 1600 تومان به 1700 تا 1750 تومان برسد.

وي در ادامه يادآور شد: در سال جاري کاهش نرخ ارز و افزایش تولید باعث شد قیمت هر کیلو فولاد در کشور از 2100 تومان به 1750 تومان برسد.

در ادامه احمد دینانور مدیرعامل مجتمع فولاد جنوب خاطرنشان کرد: رعایت عدالت بین واحدهای بخش‌ خصوصی و دولتی فولاد، تخصیص کامل یارانه‌ها به بخش خصوصی، جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن همچنین پرداختن به موضوع قراضه آهن از نکاتی است که به افزایش تولید 35 میلیون تن فولاد طی دوازده سال آینده کمک می‌کند.

در ادامه این نشست؛ احمد خوروش عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: وجود معادن غنی سنگ آهن و نیروی انسانی جوان و مستعد از مزیت‌های عمده تولید فولادخام در ایران است که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌هایی از سوی دولت ضمن استفاده از قراضه آهن به بهبود قیمت تمام شده فولادخام بیانجامد.

بنا بر همين گزارش سید بهادر احرامیان عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز یادآور شد: کاهش سیاست نقدینگی و حجم تقاضای فولاد، اثرگذار بوده و طی سال جاری شیب قیمت‌ فولاد نزولی بوده ولی مواد اولیه همواره روبه صعود است.

احرامیان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به 55 میلیون تن فولادخام بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه لازم دارد که با جذب مناسب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی قابل انجام است.

وی در ادامه تصریح کرد: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست صنعت فولاد را صنعتی رقابتی با سایر کشورها فرض نمود و نباید افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بهره‌های بانکی 20 الی 25 درصدی، ما را نسبت به کشورهای رقیب عقب نگه دارد.