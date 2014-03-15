حمایت مالی از 5 دانشگاه فنی و پزشکی/ تقویت شرکتهای دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در نشست تخصصی اساتید برجسته اقتصاد و توسعه فناوری با اشاره به مأموریت های این معاونت در دو حوزه افزود: یکی از مأموریت های این معاونت در حوزه تجاری سازی و تقویت نهادهای کارگزاری مانند صندوق های حمایت از پژوهشگران است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برخی ظرفیتهای کشور در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر اعضای هیأت علمی زیادی در بسیاری از نهادها وجود دارند ضمن آنکه در برخی از حوزه های فناوری چون صنعت نفت پژوهشگاه هایی داریم که بعضاً در خاورمیانه منحصر به فرد است ولی ساز و کاری برای استفاده از این ظرفیتها وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه باید به گونه ای عمل شود تا دانشگاه ها نیز به صورت پژوهشگاه ها عمل کنند، ادامه داد: در سفر اخیر ما به شیراز تقاضاهای زیادی برای دریافت برخی تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شد که از آن جمله می توان به دستگاه TEM اشاره کرد این در حالی است که در حال حاضر 43دستگاه از این نوع در کشور وجود دارد که به طور متوسط 5ساعت در هفته از آن استفاده می شود.

ستاری با تأکید بر اینکه این تقاضاها بدون توجه به تجاری سازی ارائه شده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر معاونت علمی درصدد است تا از طریق منابع مالی که در اختیار دارد از پژوهشگران حمایت کند از این رو ما کمک های بلاعوض به بخش های پژوهشی و محققان ارائه نمی دهیم چراکه تمرکز این معاونت بر روی تجاری سازی و بازاریابی محصولات است.

وی ماموریت دوم این معاونت را توسعه مرزهای دانش دانست و ادامه داد: در حال حاضر در حوزه های مختلف چون آموزش و پرورش 21هزار میلیارد تومان بودجه برای آن درنظر گرفته شده ولی آیا این دستگاه قادر به اختصاص 5میلیارد تومان از این بودجه برای بخش پژوهش هست.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به وضعیت بودجه سال 93 یادآور شد: بودجه دولت 110هزار میلیارد تومان است که 100هزار میلیارد تومان آن برای بخش حقوق در نظر گرفته شده است از این رو برای سال 93 برنامه هایی در دستور کار داریم.

وی توجه ویژه به 5دانشگاه اول حوزه پژشکی و فنی را از جمله برنامه های این معاونت در سال 93 نام برد و ادامه داد: برای این دانشگاه ها بودجه های خاصی دیده شده ضمن آنکه تقویت شرکتهای دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های ما خواهد بود.

ستاری با اشاره به عضویت 13هزار نخبه در بانک اطلاعات این نهاد ثبت شده خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقوق این افراد داده می شود ولی برنامه ای برای توانمندسازی آنها اجرا نمی شود تا از این طریق بتوانیم دانشمندان آینده را پرورش دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین برنامه ششم را از دیگر اقدامات این نهاد نام برد و اضافه کرد: تدوین این برنامه از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و امیدواریم که ستون فقرات این برنامه اقتصاد مقاومتی باشد.