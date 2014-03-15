برف تکانی جایگزین خانه تکانی در مجن شاهرود شد/ وداع مردم با آخرین برفهای زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مجن درحالی به استقبال بهار می روند که برف سنگین روز گذشته، دست شان را در خانه تکانی عید بسته و به جای خانه تکانی، برف تکانی می کنند.

هرچند باریدن برف این روزها شاید چندان به مذاق اهل خانه که در صدد خانه تکانی هستند، یا آنها که باید در این هوای برفی کارهای باقی مانده تا عید رابا سرعت زیادتری نسبت به گذشته انجام دهند و این برف جلوی سرعت کارهایشان را گرفته خوش نیاید اما برخی هم با این آخرین بارشهای برف به دامن طبیعت پناه آورده و در واقع با آن وداع می کنند.

در این راستا مردم روز گذشته با حضور در دامن طبیعت زمستانی با ساختن آدم برفی، سرسره بازی روی یخها و بازی در میان برفهایی که به اندازه کافی پاک و آرامش بخش هستند آخرین جمعه سال 92 را گذراندند و خاطراتی خوش برای خود ثبت کردند.

در عین حال این ذخیره سودمند در این دوره از سال برای کشاورزان منطقه نویدی از بهار و تابستانی پر بار دارد و خوشحالی اهالی را فراهم آورده است.

مجنی ها، آخرین جمعه سال شاهد هوایی ابری همراه با بارش برف بودند که همراه با خانه تکانی مجبور به برف تکانی شدند.

شهر مجن شاهرود از جمله مکانهای بسیار خوش آب و هوای منطقه محسوب می شود که میزان برف و سرمای زمستان آن برای اهالی شهرستان شاهرود زبانزد است اما این شهر نیز امسال همانند دیگر جاهای استان سمنان از کاهش چشمگیر نزولات آسمانی برخوردار بوده و این امر موجب نگرانی اهالی شده است.

برف منبع بسیار مهمی برای تأمین آب آشامیدنی به‌شمار می‌رود و از آن رو که رفته رفته به آب تبدیل می‌شود اهمیت بیش‌تری نسبت به باران پیدا می کند.

برف چون محتوی مقدار زیادی هواست و به مرور جذب زمین می شود می تواند منابع زیر زمینی آب را غنی ساخته و آن ها را برای بهره برداری در تابستان آماده سازد، در حقیقت برف بزرگ‌ترین پشتوانه بر زندگی بشر در زمینه آبیاری و کشاورزی است.