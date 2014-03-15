به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین روند امداد رسانی به روستاهای سیل زده نهبندان اظهارکرد: امداد گران هلال احمر به عنوان اولین گروه های خدمات رسان از ساعات اولیه بامداد روز گذشته در منطق حضور داشته اند.

وی با بیان اینکه تا کنون به یک هزار و 500 سیل زده امداد رسانی شده است؛ بیان کرد: 400 نفر از روستائیان سیل زده در چادرهای اسکان اضطراری اسکان داده شده اند.

وی با بیان اینکه 140 چادر برای اسکان موقت سیل زدگان بر پا شده است، ادامه داد: اردوگاه اسکان اضطراری در روستاي حسين آباد بندان كردن بر پا شده است.

شهریاری اظهارداشت: چهار دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودروي نجات، 15 دستگاه خودروي كمك دار سبك و شش دستگاه خودروي كمك دار سنگين مشغول کمک‌رسانی به سل زدگان هستند.

وی از توزیع يك هزار و 400 تخته پتو بین سیل زدگان روستاهای نهبندان خبر داد و افزود: تا کنون 140 تخته موكت، 140 دستگاه والر،110 عدد زيرانداز و 140 ست ظروف نیز بین سیل زدگان این شهرستان توزیع شده است.

وی گفت: همچنین 500 قوطي كنسروجات و 500 قرص نان نیز از سوی امداد رسانان بین سیل زدگان توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خواستار همكاري دهياران و روستاييان سيل زده با امداد گران شد و گفت: زمینه آرامش در مناطق سل زده با همکاری دهیاران مهمترین نیاز در این مناطق است.

بازدید استاندار خراسان جنوبی از مناطق سیل زده

همچنین در ساعات اولیه بامداد امروز استاندار خراسان جنوبی به همراه مدیکل راه و شهرسازی و مدیرکل عشایری استان از مناطق سیل زده بازدید کردند و قول مساعد برای رفع نیاز های اولیه روستائیان را دادند.

بیشترین خسارات سیل در دو روستای "کهنو" و "طبسین" بوده است که تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است و تلفات مالی نیز توسط مسئولان در حال برآورد است.

هم اکنون تمامی نیروهای امداد و 9 پایگاه اورژانس 115 نهبندان در حالت آماده باش قرار دارند.

هواشناسی خراسان جنوبی اعلام کرده است طی 24 ساعت آینده کماکان شاهد بارش‌های قابل ملاحظه ای در استان خواهیم بود که باز هم جاری شدن سیلاب را در نیمه شرقی و نواحی جنوبی استان پیش بینی می شود.

بر اساس اعلام هواشناسی سامانه بارش اواخر روز یکشنبه از استان خارج خواهد شد.