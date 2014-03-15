ایجاد دبیرخانه دایمی پیشنهاد صاحب نظران برای توسعه فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی وطنی در نشست تخصصی اساتید برجسته حوزه اقتصاد و فناوری با اشاره به جدایی دو حوزه علوم انسانی و تجربی در حوزه فناوری افزود: با ارزیابی عملکرد کشورهای پیشرفته مشاهده می شود که همکاری این دو حوزه موجب دستیابی به شاخص های رشد شده اند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی رسیدن به مقام اول علم و فناوری در منطقه را از اهداف اسناد بالادستی کشور نام برد و اظهار داشت: این امر از یک سو بار سنگینی را بر روی دوش محققان می گذارد و از طرف دیگر توسعه و غرور فناوری یک ملت را نشان می دهد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: سخنان ایشان در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که بر این اساس در حوزه علم و فناوری تاکید ویژه ای شده است ضمن آن که مقام معظم رهبری نیز برای اجرای این سیاست ها تاکید بر تقسیم کار ملی نیز دارند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ پروژه ملی بدون پیوست فرهنگی در کشور اجرایی نمی شود ادامه داد: این نشان می دهد که حوزه علوم انسانی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

وطنی با اشاره به پتانسیل های کشور یادآور شد: در حال حاضر کشور مقام اول در دارای بودن ذخایر نفت و گاز را دارد ولی باید به رتبه اول در این حوزه نیز دست یابد.

وی با طرح این سوال که منابع توسعه فناوری در کشور چیست خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود تا دبیرخانه دایمی در معاونت علمی تشکیل شود و صاحب نظران پیشنهادات و ایده های خود را برای رسیدن به توسعه فناوری ارایه دهند.