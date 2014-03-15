جزئیات بیست و ششمین آزمون تخصصی داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بيست و ششمين دوره آزمون Ph.D رشته هاي تخصصي داروسازي سال تحصيلي 94 - 93 همزمان، هماهنگ و همراه با آزمون Ph.D رشته هاي تخصصي علوم پايه پزشكي در آبان ماه سال 1393 برگزار خواهد شد.

متقاضيان شركت در بيست و ششمين دوره آزمون Ph.D رشته هاي تخصصي داروسازي سال تحصيلي 94 - 93 می توانند از 25 مرداد تا 5 شهريور سال 1393 انجام خواهد شد.

فهرست نهایی رشته هاي مورد تاييد شركت در آزمون دوره هاي تخصصي و Ph.D داروسازي سال 1393 نیز از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

رشته های كنترل دارو، فارماسيوتيكس، سم شناسي، داروسازي سنتي، داروسازي هسته اي، بيوتكنولوژي دارويي، اقتصاد و مديريت دارو، فارماكوگنوزي، شيمي دارويي، داروسازي باليني، نانوفناوري دارويي و زيست مواد دارويي رشته های تخصصی این دوره از آزمون است.

بر اساس موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانش آموختگان رشته داروسازی بدون محدودیت گذراندن طرح نیروی انسانی می توانند در آزمون PhD رشته های تخصصی داروسازی شرکت کنند.

منابع آزمون به تفکیک رشته های تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است و داوطلبان می توانند به آن مراجعه کنند.