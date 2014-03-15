مسجد در صف اول مقابله فرهنگی با دشمن قرار دارد/ ترویج کالاهای فرهنگی و مذهبی در مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ترویج نرم‌ افزارها و کالاهای فرهنگی و مذهبی، اظهار داشت: امروزه برای تکثیر نرم ‌افزارهای مضر و گمراه‌ کننده مشکلی وجود ندارد و این اجناس به راحتی در دسترس مخاطب قرار می‌گیرد، اما نرم‌افزارهای مذهبی و قرآنی غالبا قیمت‌های بالایی داشته و صراحتا روی آنها نوشته می‌شود که تکثیر غیر مجاز حرام است.

وی افزود: دشمنان به جایگاه مساجد واقفند، به همین دلیل همواره درصدد کم‌رنگ کردن نقش مسجد در جامعه هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز خیلی از مساجد تنها به برپایی یک وعده نماز بسنده می‌کنند و فاقد هر گونه برنامه فرهنگی جانبی هستند.

وی با تاکید بر این که مساجد باید مانند زمان انقلاب مرکز شور و نشاط و آموزش جوانان باشند، افزود: کانون‌های فرهنگی مساجد باید مجهز به دانش روز باشند و توانایی پاسخگویی به مشکلات و شبهات جوانان را داشته باشند.

شبستری با اشاره به مشکلات فرهنگی موجود در جامعه اذعان داشت: مسایل فرهنگی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که همواره به این مسأله اشاره کرده‌اند.

وی همچنین در ادامه داد: رهبر انقلاب زمانی از مشکلات فرهنگی به تهاجم فرهنگی و سپس به شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم تعبیر کردند ولی متاسفانه آنچنان که باید به این حوزه پرداخت نشد و سرانجام ایشان در سخنرانی اخیر خود به صراحت از دغدغه‌هایشان در عرصه فرهنگ سخن گفتند.