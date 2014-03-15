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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

شبستری:

مسجد در صف اول مقابله فرهنگی با دشمن قرار دارد/ ترویج کالاهای فرهنگی و مذهبی در مساجد

مسجد در صف اول مقابله فرهنگی با دشمن قرار دارد/ ترویج کالاهای فرهنگی و مذهبی در مساجد

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مسجد به علت ارزشی که نزد مسلمانان دارد، امروزه در صف اول مقابله فرهنگی با دشمن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت ترویج نرم‌ افزارها و کالاهای فرهنگی و مذهبی، اظهار داشت: امروزه برای تکثیر نرم ‌افزارهای مضر و گمراه‌ کننده مشکلی وجود ندارد و این اجناس به راحتی در دسترس مخاطب قرار می‌گیرد، اما نرم‌افزارهای مذهبی و قرآنی غالبا قیمت‌های بالایی داشته و صراحتا روی آنها نوشته می‌شود که تکثیر غیر مجاز حرام است.

وی افزود: دشمنان به جایگاه مساجد واقفند، به همین دلیل همواره درصدد کم‌رنگ کردن نقش مسجد در جامعه هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز خیلی از مساجد تنها به برپایی یک وعده نماز بسنده می‌کنند و فاقد هر گونه برنامه فرهنگی جانبی هستند.

وی با تاکید بر این که مساجد باید مانند زمان انقلاب مرکز شور و نشاط و آموزش جوانان باشند، افزود: کانون‌های فرهنگی مساجد باید مجهز به دانش روز باشند و توانایی پاسخگویی به مشکلات و شبهات جوانان را داشته باشند.

شبستری با اشاره به مشکلات فرهنگی موجود در جامعه اذعان داشت: مسایل فرهنگی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که همواره به این مسأله اشاره کرده‌اند.

وی همچنین در ادامه داد: رهبر انقلاب زمانی از مشکلات فرهنگی به تهاجم فرهنگی و سپس به شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم تعبیر کردند ولی متاسفانه آنچنان که باید به این حوزه پرداخت نشد و سرانجام ایشان در سخنرانی اخیر خود به صراحت از دغدغه‌هایشان در عرصه فرهنگ سخن گفتند.

کد مطلب 2256532

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