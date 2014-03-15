بیش از 12 هزار حلقه صالحین در گلستان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: این نظام تربیتی بر اساس آموزه های دینی افراد شایسته ای را تحویل جامعه می دهد چرا که بسیجیان بهترین و برترین ها در جامعه هستند.

وی افزود:یکی از برنامه های بسیج در جنگ نرم مصونیت سازی در جامعه با استفاده از برنامه های تربیتی است و یکی از راهبردهای تربیتی بسیج تربیت نیروه های انقلابی است و بر همین اساس از سال 87 یک نظام نامه ای را در رابطه با برنامه های تربیتی به نام نظام شجره تربیته صالحین آغاز کرد.

سردار بابایی با بیان اینکه این نظام تربیتی در ابعاد مختلف به تربیت نیروها می پردازد، اظهار داشت: این حلقه ها در ابعاد معرفتی، سیاسی، دینی و معنوی با استفاده از مربیان و مسئول گروه مقاومت به تربیت نیرو های بسیجی می پردازند.

وی افزود: در این گروه ها سرگروه ها و مربیان در موضوعات مختلف از جمله آشنایی با قرآن، احکام سیاسی که ولی فقیه بیان می کند، افراد را آموزش می دهد و همچنین در این گروه ها سیره شهدا هم مورد مطالعه قرار می گیرد که خوشبختانه این حلقه در استان رو به رشد است و طی این چند ساله از حیث محتوایی با هدایت حوزه علمیه بسیار پیشرفت داشته ایم.

فرمانده سپاه نینوا استان با عنوان اینکه این برنامه ها در کشور توسعه زیادی پیدا کرده است، بیان داشت: این حلقه ها در سطح کشور روند رو به رشدی را طی می کنند و امروزه تعداد زیادی از این حلقه ها در لایه های مختلف جامعه تشکیل شده و دانشگاه بزرگ سید الشهداء مشغول تربیت مردم به ویژه نونهالان و نوجوانان است.

وی افزود: در طی این چند ساله که این برنامه ها برگزار می شود شاهد رشد روحیه دینی در بین بسیجیان در همه ابعاد بوده ایم و با برگزاری این برنامه ها شاهد ایجاد شور و نشاط جدیدی در بین بسیجیان هستیم که بسیجیان توانسته اند فعالیت های گسترده ای را در حوزه های علمی، سیاسی ، اجتماعی و دینی انجام دهند.

بسیج محور وحدت بین اقوام و مذاهب است

سردار بابایی با بیان اینکه هدف ما تشکیل بسیج جهان اسلام است، تصریح کرد: بسیج محور وحدت اقوام و مذاهب است و در استان ما از همه طیف ها و قومیت ها بسیج فعال داریم که در این حلقه ها شرکت کرده اند و فعال شده اند.

وی ادامه داد: رتبه حلقه های صالحین در استان در پایان هر سال مورد ارزیابی قرار میگیرد و سال بعد این رتبه اعلام می شود که البته استان گلستان نیز همیشه جزو رتبه های برتر بوده است.

این مسئول با عنوان اینکه بسیج فقط در مساجد نیست، خاطرنشان کرد: این حلقه ها در همه اقشار وجود دارد و نظام تربیتی در همه ابعاد اجرا می شود که بیش از 800 مربی در این نظام انتخاب شده اند و فعالیت می کنند که بخشی از آنها فعال و بخشی نیز در آینده فعال می شوند.



برگزاری مراسم تکریم از چهره های برتر نظام برجسته صالحین

وی با اشاره به برگزاری جشنواره صالحین در پایان هر سال، عنوان داشت: یکی از برنامه های شاخص این نظام تربیتی در پایان هر سال اقدام به تشکیل جشنواره ای برای تجلیل از ممتازین برگزار می کنند و مورد تکریم قرار می گیرند که در این جشنواره بیش از 200 نفر از بسیجیان منتخب دعوت می شود.

سردار بابایی ادامه داد: این جشنواره با هدف قدر شناسی این افراد در نظر دارد تا افراد دیگر را نیزدر این حوزه تشویق نماید.

وی ادامه داد: این جشنواره امسال به دلیل ایام فاطمیه این جشنواره به نام مراسم تکریم از چهره های برتر نظام برجسته صالحین از تعدادی از حلقه های برتر از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان، پیشکسوتان، میان سالان، سرگروه ها و مربیان تجلیل می کند و در این میان از تعدادی از سرگروه ها و افراد تاثیر گذار و همچنین کسانی که مجری این برنامه ها بوده اند نیز تقدیر می شود.

فرمانده سپاه نینوا استان اضافه کرد: در هرشهرستان یک نفر به عنوان معاونت تعلیم و تربیت نیز حضور دارد که در این حوزه نیز از برترین ها تجلیل می شود و همچنین برترین پایگاه ها ی مقاومت نیز انتخاب می شوند.