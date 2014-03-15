رقابت با سلیمی، انوشیروانی و مولایی آسان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، قهرمان دسته فوق سنگین کشور که بعد از کسب مدال طلای سال 2013 آسیا، به دلیل آسیب دیدگی از جمع اردونشینان تیم ملی خارج شد درباره روند آماده سازی خود در این ماه‌ها گفت: بعد از سه ماه استراحت، فیزیوتراپی و آب درمانی، از مهر ماه تمریناتم را شروع کردم اما بیشتر با تمرینات قدرتی مشغول کارهای بدنسازی بودم تا بدنم را برای انجام تمرینات سنگین‌تر آماده کنم. خوشبختانه در این یک ماه آخر توانستم در تمرینات به مرز 196 کیلوگرم در یکضرب و 240 کیلوگرم در دوضرب برسم و همین وزنه‌ها را در جریان مسابقات قهرمانی کشور نیز تکرار کردم.



شریفی که با مهار این وزنه‌ها رکورد شخصی خودش را نیز ارتقا بخشید، افزود: من پیش از این در رقابتهای قهرمانی آسیای 2009 وزنه‌های 200 و 240 را بالای سر برده بودم اما به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگ، آن حدنصاب برایم به ثبت رسید. البته من خودم معتقدم وزنه هایی که در تبریز بالای سر بردم وزنه های خوبی نیستند، اما برای شروع و اینکه بتوانم به اردوی تیم ملی برگردم قابل قبول هستند.



شریفی در ادامه گفت: در اردوی تیم ملی، وزنه برداران قدرتمندی هستند که رقابت با آنها به هیچ وجه آسان نیست. بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی و بهادر مولایی همگی مدعی کسب مدال‌های جهانی هستند و اگر با صلاحدید کادر فنی به اردو دعوت شوم، برای اینکه بتوانم با آنها رقابت کنم باید وزنه‌های بیشتری را بالای سر ببرم. می‌خواهم ثابت کنم در سن 30 سال هم می‌توان بهترین وزنه ها را بالای سر برد.

رشید شریفی در پایان گفت: اولین مربی من در عرصه وزنه برداری جواد تقیان از پیشکسوتان وزنه برداری اصفهان و ایران بوده است که الفبای وزنه برداری را نزد ایشان فرا گرفتم و افتخار می‌کنم که توانسته ام در وزنه برداری افتخاراتی را برای کشور عزیزم کسب نمایم.