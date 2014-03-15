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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

جهان بینی در گفتگو با مهر:

حمایت بخش خصوصی موجب رشد و پیشرفت ورزش قم شده است

حمایت بخش خصوصی موجب رشد و پیشرفت ورزش قم شده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان قم حمایت بخش خصوصی را عامل رشد و پیشرفت ورزش قم توصیف کرد.

عباس جهان‌بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در سال جاری که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم ورزشکاران سرافراز استان قم موفق شدند در میادین مهم داخلی و خارجی افتخارات ارزنده‌ای برای ورزش قم به دست بیاورند.

وی بیان کرد: ورزش قم در بخش قهرمانی در بیش از 44 هیئت ورزشی و همچنین بیش از 50 رشته ورزشی فعال است و خوشبختانه با تلاش و اهتمام بسیار قابل توجهی که روسا، نایب رئیسان و دبیران هیئت‌های ورزشی دارند و کوششی که مدیران باشگاه‌ها انجام می‌دهند، قهرمانان ارزنده قم افتخارات قابل توجهی برای ورزش قم به ارمغان آورده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ابراز داشت: در این بین حضور بسیار خوب و قابل توجه بانوان ورزشکار در میادین ورزشی داخلی و برون مرزی حائز اهمیت است، بانوان ارزنده‌ای که توانسته‌اند در چندین رشته ورزشی بدرخشدند و صاحب عنوان شوند.

وی اضافه کرد: این موجب عزت و سربلندی مردم و مسئولان استان قم است که جوانان توانمند و مستعد این استان در رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند در عرصه بین‌المللی درخشیده و نام و اعتبار قم را بیش از گذشته بلند آوازه کنند.

جهان‌بینی با بیان اینکه قم در سال جاری نزدیک به 40 ورزشکار قمی در مسابقات بین‌المللی، آسیایی و جهانی داشته است، ابراز داشت: بخش مهمی از این موفقیت ها با حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی از ورزش قهرمانی قم به دست آمده است که جا دارد از تمامی عزیزانی که در این بخش حامی و انگیزه دهنده ورزش قم بوده اند تقدیر کنم.

وی با تقدیر از حمایت‌های صورت گرفته در تشویق قهرمانان و حمایت از رشد و پیشرفت ورزش قم در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: تیم های ره پویان و هدف پویان در هندبال، آذرخودرو نوین در کاراته، ایثار در بسکتبال با ویلچر و چندین حامی دیگر در سایر رشته ها توانسته اند در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور موفقیت های زیادی برای ورزش قم کسب کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در پایان اظهار داشت: قهرمانان ورزش قم در مسابقات بین‌المللی، آسیایی، جهانی و کشوری امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته اند و انشاءالله سعی می کنیم بر اساس وظیفه ای که داریم به زودی در مراسم درخور شان این عزیزان از آنها قدردانی کنیم.

 

کد مطلب 2256541

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