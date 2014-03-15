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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

رضایی اعلام کرد:

بارندگی اخیر در شهرستان قشم خسارتی نداشته است

بارندگی اخیر در شهرستان قشم خسارتی نداشته است

قشم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی فرماندار قشم گفت: با توجه به بارندگی اخیر در سطح شهرستان قشم خسارتی نداشته است.

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بارندگی ها و خسارت های احتمالی بیان داشت: با نزول برکت الهی در این شهرستان موجب شده که برکه های چندین روستا که با مشکل آب کشاورزی و شرب مواجه بودن آب جمع بشود و همچنین چند سد خاکی در این شهرستان آبگیری شده است.

معاون فرماندار قشم نیز گفت در جزایر هرمز و؛ لارک و هنگام تا کنون خساراتی اعلام نشده و ستاد بحران شهرستان امروز تشکیل جلسه خواهد داد و جزییات این بارش الهی اعلام خواهیم کرد.

رضایی در خصوص آبگرفتگی معابر در جزیره هرمز نیز گفت: در چند نقطه از این جزیره موجب آبگرفتگی و حتی ورود آب در منازل اعلام شده که خوشبختانه  خساراتی نداشته است.

ستاد بحران شهرستان قشم ساعت  14 امروز تشکیل می شود.

 

 

کد مطلب 2256544

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