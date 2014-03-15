بارندگی اخیر در شهرستان قشم خسارتی نداشته است

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بارندگی ها و خسارت های احتمالی بیان داشت: با نزول برکت الهی در این شهرستان موجب شده که برکه های چندین روستا که با مشکل آب کشاورزی و شرب مواجه بودن آب جمع بشود و همچنین چند سد خاکی در این شهرستان آبگیری شده است.

معاون فرماندار قشم نیز گفت در جزایر هرمز و؛ لارک و هنگام تا کنون خساراتی اعلام نشده و ستاد بحران شهرستان امروز تشکیل جلسه خواهد داد و جزییات این بارش الهی اعلام خواهیم کرد.

رضایی در خصوص آبگرفتگی معابر در جزیره هرمز نیز گفت: در چند نقطه از این جزیره موجب آبگرفتگی و حتی ورود آب در منازل اعلام شده که خوشبختانه خساراتی نداشته است.

ستاد بحران شهرستان قشم ساعت 14 امروز تشکیل می شود.