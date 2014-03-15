اکسیژن بدنم کم است/ مشکلات تنفسی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوای تهران مشکلات تنفسی متعددی را برای بسیاری از شهروندان تهرانی ایجاد کرده است که اهالی فرهنگ و هنر نیز از این امر مستثنی نیستند. عزتالله انتظامی یکی از چهرههای شناخته شده و مطرح بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون است که مشکلات تنفسی طی ماههای گذشته زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از راههای درمان برای مشکلات تنفسی و تأمین اکسیژن استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفت است که تهیه و تأمین این تجهیزات نیز به سادگی انجام نمیشود. از این رو افرادی که با این مشکل دست به گریبان هستند تنها به استفاده از ماسک و کپسولهای قدیمی اکسیژن بسنده میکنند.
انتظامی که ماههای گذشته را در بیمارستان و منزل با مشکل تنفسی پستسر گذاشته، درباره وضعیت جسمی خود به خبرنگار مهر گفت: مشکل تنفسی همچنان ادامه دارد و باید آن را تحمل کنم. هوا آلوده است و هوای خارج از تهران نیز تفاوت آنچنانی ندارد.
آقای بازیگر با اشاره به تأمین اکسیژن از طریق دستگاه یادآور شد: بدن من کمبود اکسیژن دارد و به همین دلیل باید با استفاده از دستگاه، اکسیژن مورد نیاز بدنم را تأمین کنم.
این هنرمند با سابقه عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون درباره امکان تهیه و استفاده از دستگاههای تنفسی پیشرفته تأکید کرد: تهیه و تأمین دستگاههای پیشرفته سخت و دشوار است و به همین خاطر از دستگاهی قدیمی برای تأمین اکسیژن استفاده میکنم.
عزتالله انتظامی همچنان با مشکلات تنفسی روزهای خود را سپری میکند و به گفته خودش با مشکل کمبود اکسیژن هم دست به گریبان است.
به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوای تهران مشکلات تنفسی متعددی را برای بسیاری از شهروندان تهرانی ایجاد کرده است که اهالی فرهنگ و هنر نیز از این امر مستثنی نیستند. عزتالله انتظامی یکی از چهرههای شناخته شده و مطرح بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون است که مشکلات تنفسی طی ماههای گذشته زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است.
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