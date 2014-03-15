اکسیژن بدنم کم است/ مشکلات تنفسی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوای تهران مشکلات تنفسی متعددی را برای بسیاری از شهروندان تهرانی ایجاد کرده است که اهالی فرهنگ و هنر نیز از این امر مستثنی نیستند. عزت‌الله انتظامی یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون است که مشکلات تنفسی طی ماه‌های گذشته زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است.



یکی از راه‌های درمان برای مشکلات تنفسی و تأمین اکسیژن استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفت است که تهیه و تأمین این تجهیزات نیز به سادگی انجام نمی‌شود. از این رو افرادی که با این مشکل دست به گریبان هستند تنها به استفاده از ماسک‌ و کپسول‌های قدیمی اکسیژن بسنده می‌کنند.



انتظامی که ماه‌های گذشته را در بیمارستان و منزل با مشکل تنفسی پست‌سر گذاشته، درباره وضعیت جسمی خود به خبرنگار مهر گفت: مشکل تنفسی همچنان ادامه دارد و باید آن را تحمل کنم. هوا آلوده است و هوای خارج از تهران نیز تفاوت آنچنانی ندارد.



آقای بازیگر با اشاره به تأمین اکسیژن از طریق دستگاه یادآور شد: بدن من کمبود اکسیژن دارد و به همین دلیل باید با استفاده از دستگاه، اکسیژن مورد نیاز بدنم را تأمین کنم.



این هنرمند با سابقه عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون درباره امکان تهیه و استفاده از دستگاه‌های تنفسی پیشرفته تأکید کرد: تهیه و تأمین دستگاه‌های پیشرفته سخت و دشوار است و به همین خاطر از دستگاهی قدیمی برای تأمین اکسیژن استفاده می‌کنم.



