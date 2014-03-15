توصیه وزارت خارجه مصر به شهروندان برای خودداری از سفر به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه مصر با انتشار گزارشی از بازداشت 70 مصری ساکن در مناطق مختلف طرابلس پایتخت لیبی خبر داد.

در این گزارش آمده است طبق اطلاعات اولیه، گروه های مسلح که یونیفورم نظامی بر تن داشتند، 70 مصری را در مناطق مختلف طرابلس دستگیر و آنها را به مرکز مبارزه با جرایم طرابلس منتقل کردند.

در همین راستا "بدر عبدالعاطی" سخنگوی وزارت خارجه مصر در سخنانی از شهروندان مصری خواست به لیبی سفر نکنند.

وی ضمن هشدار درباره خطرات موجود و نامناسب بودن وضعیت امنیتی این کشور برای شهروندان مصری از شهروندان این کشور خواست به جز در مواقع اضطراری و به شکل رسمی و قانونی به لیبی سفر نکنند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر در ادامه افزود: هر کدام از شهروندان مصری ساکن لیبی که قصد دارد به قاهره باز گردد، به سفارت ما در طرابلس مراجعه کند.

وی همچنین ضمن اشاره به ربوده شدن 70 شهروند مصری در لیبی تاکید کرد هماهنگی هایی میان سران مصر و لیبی و وزرای خارجه دو کشور برای آزادی اتباع مصری در جریان است.عبدالعاطی در ادامه دولت لیبی را مسئول حفظ سلامت 70 مصری ربوده شده که هم اکنون در مرکز مبارزه با جرایم طرابلس به سر می برند، دانست.

شایان ذکر است در ماه گذشته میلادی نیز 8 شهروند مصری در بنغازی واقع در شرق لیبی به دست افراد ناشناس کشته شده بودند.