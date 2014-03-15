به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های نوروزی صدای استانی خراسان رضوی به این شرح اعلام شده است.

سین هشتم، سال نو

این برنامه ویژه تحویل سال نو به مدت 3 ساعت به تهیه کنندگی آقای میثم نظری زاده پخش خواهد شد . این ویژه برنامه از ساعت 30/18 اخرین روز امسال اغاز و تا 30/21 که شامل پخش مستقیم پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است ، ادامه خواهد داشت.

مهمان، نمایش، گزارش مستقیم از مراسم سال تحویل از حرم مطهر رضوی ،ارتباط با شبکه های استانی و سراسری، پیام های رهبری و مقامات در هنگام سال تحویل از بخش های مختلف این برنامه است.

عطر گل، بوی بهشت

این برنامه ویژه سخنرانی مقام معظم رهبری در سال جدید روز اول فروردین به مدت 2 ساعت پخش می شود. گزارش از اجتماع مردم در حرم رضوی، کارشناس، گزارش و ... از بخش های مختلف برنامه به تهیه کنندگی آقای محمد کمالی است.

پیک بهاری و صدای بهاری

این برنامه‌ها در 16 روز فروردین هر روز به صورت زنده ساعت 8:30 تا13 با رویکرد پیامی برای مخاطب زائرو مسافر و با فضای بهار فاطمی پخش می شود.

مسابقه هفت سین و برنامه ساعت گزارش نیز از دیگر برنامه های و یژه نوروزی رادیوی استانی است. مسابقه هفت سین هر روز ساعت 17 تا 18 پخش می شود.

پخش پیامهای ترافیکی – آب و هوا و اطلاعات مربوط به برنامه های حرم مطهر رضوی در بین برنامه های رادیویی نیز از دیگر اقدامات ویژه رسانه رادیو است .

سلامت باشید

رعایت نکات بهداشتی در ایام نوروز و اطلاع رسانی آموزشی ،از محتوای این برنامه است که صبح ها بین ساعت11 تا 12 به تهیه کنندگی خانم سمانه رفیعی در ایام نوروز پخش می شود.

دهکده

بیان آداب و رسوم مردم روستاهای استان خراسان رضوی، موسیقی های محلی، گزارش از روستاها و ... به تهیه کنندگی آقای محمد جواد دهقان از بخش های برنامه نوروزی دهکده است. این برنامه ساعت 8 شب در ایام نوروز پخش می شود.

کرمانجی

بیان آداب و رسوم مردم کرمانج در ایام نوروز، نغمه ها، سرودهای محلی، از بخش های این برنامه به تهیه کنندگی آقای ارسلان سبحانی است.

شدو محله

این برنامه با رویکرد طنز، لهجه خراسانی، آداب و رسوم مردم خراسان، یادی از خاطرات گذشته، موسیقی محلی، ضرب المثل های محلی و ... به تهیه کنندگی آقای حبیب شهسوار پور در شب های ایام نوروز پخش می شود.

صد سال به این سالها

برنامه ترکیبی نمایشی شاد عصرانه صد سال به این سالها به مدت 2 ساعت از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر از شبکه استانی صدای خراسان رضوی پخش می شود.

نمایش، گزارش، باکس های اطلاع رسانی، مهمان، سرود، مستندهای گزارشی، مسابقه و ... از بخش های مختلف این برنامه است.

صدای راهبران

این برنامه ویژه رانندگان و مسافران جاده ها هر شب به طور زنده ساعت 9 تا 10 شب از شبکه صدای استانی پخش می شود. این برنامه آگاهی بخشی اطلاعات مربوط به جاده و نکات آموزشی و ایمنی جاده و رانندگی با حضور کارشناسان فنی را در دستور کار خود دارد.

در مجموع به گفته مسئولان رادیو استانی غالب محتوایی برنامه ها ی ایام نوروز شاد و نشاط آفرین است و اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات به زائرین، امکانات اسکان، انعکاس مشکلات و بررسی مسائل مربوط به زائرین، زیارت و آداب آن و ... موضوعاتی است که در این برنامه ها پیگیری می شود.

برنامه های نوروزی سیمای خراسان رضوی نیز به این شرح اعلام شده است.

مجموعه طنز نمایشی «میلان دوم »

در این مجموعه برنامه 15 قسمتی 20 دقیقه ای به مسایل پاکیزگی و آراستگی شهر با زبان طنز توجه می شود و شخصیت محوری در این قصه ها یک پاکبان است که در هر قسمت با اتفاقاتی جذاب مخاطب را همراه می کند.

صبح بخیر خراسان (ویژه نوروز)

در این برنامه تلاش می شود با تهیه و پخش آیتم های متعدد و همچنین اطلاع رسانی های نوروزی فضای مناسبی برای زائران و مجاوران فراهم شود. تهیه کننده این برنامه علی محمد کاظمیان پور و کارگردان رضا ضیغمی است .

پخش زنده برنامه شبانه و اما امشب

در این برنامه نیز آیتم های نوروزی و متفاوت برای مخاطب پخش خواهد شد. تهیه کننده این برنامه احمد روئینی و کارگردان سعید برزگر است. برنامه نوروزی و اما یک شب به مدت یک ساعت ساعت 21 تا 22 شب های نوروز میهمان خانه های مخاطبان است.

ویژه برنامه تحویل سال

تولید و پخش یک ویژه برنامه جذاب با دعوت از هنرمندان و میهمانان خاص و بهره گیری ازجذابیت های بصری حرم مطهر رضوی و پخش زنده مراسم ویژه تحویل سال از حرم مطهر رضوی(با توجه به تقارن ایام بهار با شهادت دخت نبی اکرم این مناسبت مد نظر قرار گرفته است.) این برنامه در شب تحویل سال نو همراه هم استانی های عزیز خواهد بود

سفر بخیر

در این ویژه برنامه زنده اطلاع رسانی و توصیه های لازم به زائران و مسافران به مدت 40 دقیقه به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای روئینی داده خواهد شد.

جشنواره فیلم های سینمایی و تله فیلم های تولیدی مرکزمثل تابستان طولانی ، تبسم گرگ ، صدای سکوت و فرشته و ....

جشنواره مستندهای تولیدی مرکزمثل نیش ،سفره و سایر مستندهای سیمای خراسان رضوی

ویژه برنامه های کوتاه با عنوان اقلیم به مدت 10 دقیقه که به معرفی اماکن گردشگری و تفریحی استان خراسان رضوی می پردازد . تهیه کننده و و کارگردان این برنامه آقای عباس مهاجران است .

ویژه برنامه ایام فاطمیه که به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س ) تهیه شده است .

سبزی بهار و عید نوروز 93 با نوای موسیقی خراسان رضوی

واحد شعر و موسیقی مرکز خراسان رضوی نیز در آستانه بهار سال نو اقدام به تهیه و تولید موسیقی هایی با این عناوین کرده است:

قطعه موسیقی موسم شادی

این قطعه موسیقی محلی تلفیقی است . خواننده ان سعید سرکوهی؛ تنظیم کننده: ناصر نجفی؛ شعر محلی از اشعار فولکلور خراسان با موضوع بهار و نوروز و سبزی و طراوت بهار است.

قطعه موسیقی قدم سبز بهار

شاعر و خواننده این قطعه موسیقی امیر حسین مشتاقی فر و تنظیم کننده: ناصر نجفی است . این کار در قالب سنتی ایرانی با موضوع بهار و عید نوروز تهیه و تنظیم شده است.

قطعه موسیقی عیدی

شاعر این قطعه الهام سعیدی؛ خواننده: احسان نی ریزی و تنظیم کننده آن امیر حسین اسکندری با موضوع عید نوروزاست.

عید آمده

شاعر و خواننده: این قطعه موسیقی امیر حسین مشتاقی فر و تنظیم کننده: رضا فرنیا است ؛ ساختار سنتی ایرانی با موضوع بهار در مشهد موضوع این قطعه موسیقی است که به لهجه مشهدی اجرا شده است و کار زیبایی است.

حوزه برون مرزی صدا و سیمای خراسان رضوی در قالب سه رادیوی دری، ازبکی و تاجیکی برنامه هایی را ویژه نوروز 93 با محوریت استقبال از سال جدید به شرح زیر تهیه و تدارک دیده است.

رادیو دری؛ برنامه ادبی گلگشت

این برنامه به بررسی شعر و ادب فارسی در سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان بالاخص اشعار نوروزی می پردازد. شعر خوانی، کارشناسی، گزارش و ... از بخش های مختلف این برنامه است.

برنامه ادبی گلگشت به تهیه کنندگی خانم زینب بیات در 7 قسمت 30 دقیقه ای از ساعت 8 تا 8:30 صبح به روی آنتن می رود.

برنامه چک چک عیدانه

این برنامه محلی و در ساختار مسابقه، برنامه عیدانه شاد و مفرحی است که خانواده های اتباع افغانی شرکت کننده این مسابقه هستند.

برنامه چک چک عیدانه به تهیه کنندگی فریده سیدین در 8 قسمت 90 دقیقه ای ساعت 8:30 تا 10 صبح از رادیو دری برون مرزی خراسان رضوی پخش می شود.

سیر و سفر

برنامه سیر و سفر به تهیه کنندگی آقایان خان آقا موحد و علی عطایی در 7 قسمت 35 دقیقه ای از ساعت 10:15 تا 10:50 به مدت 35 دقیقه ایام نوروز پخش می شود. این برنامه به معرفی شهرهای مهم ایران و افغانستان و جاذبه های گردشگری این دو کشور می پردازد.

گلچین موسیقی

گلچین موسیقی به مدت یک ساعت از ساعت 13:40 تا 14:40 به تهیه کنندگی حکیم وفا در ایام نوروز به روی آنتن می رود. این برنامه به پخش موسیقی های 3 کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان ویژه ایام نوروز می پردازد.

داستانهای تمثیلی

داستان های تمثیلی برنامه نمایشی است که در 7 قسمت 15 دقیقه ای به تهیه کنندگی امیر حسن روحانی تهیه شده است.

جهان در آیینه سال

این برنامه در 7 قسمت 20 دقیقه ای رخدادهای مهم جهان در کشورهای مختلف را در ساختار کلامی پیامی بررسی می کند. جهان در آیینه سال از ساعت 15:10 تا 15:30 دقیقه از رادیو دری در ایام نوروز به تهیه کنندگی آقای محمد رضا خیر آبادی پخش می شود.

افغانستان در سالی که گذشت

این برنامه رویدادهای مهم افغانستان را در سال های گذشته بررسی می کند.

این برنامه در 7 قسمت 30 دقیقه ای ساعت 17:40 تا 18:10 به تهیه کنندگی گروه سیاسی رادیو دری پخش می شود.

یک سال با ولایت

بررسی مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری همراه با تفسیر آن در سال گذشته موضوع این برنامه است.

این برنامه در 7 قسمت از ساعت 11:30 تا 11:50 صبح به تهیه کنندگی آقای محمدرضا خیر آبادی تهیه و پخش می شود.

شاپرک

برنامه شاپرک ویژه کودکان ( عیدانه ) است. این برنامه نمایشی به مدت 15 دقیقه ساعت 7:40 تا 7:55 به تهیه کنندگی خانم منصوره افضلی است.

رادیو ازبکی

برنامه های رادیو ازبکی استان نیز به شرح زیر اعلام شده است.

شکوه بهاری

آمدن نوروز و جایگزین شدن سال نو با سال کهنه، نه تنها در میان ایرانیان بلکه برای بسیاری ملل دیگر نیز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در این میان مردم ازبکستان نیز همچون ایرانیان این فرهنگ ایرانی را پذیرفته و آنرا گرامی می دارند. نگرش، رفتار و آداب و رسوم اقوام و ملت های دیگر به عید نوروز دارای زیباییهای خاصی ات که بی شک متأثر از فرهنگ و تمدن دیر پای ایرانی در برپایی این رخداد بزرگ طبیعت است. در این برنامه به طور اجمال به آداب رسوم ملل ایرانی و غیر ایرانی در ارتباط با نوروز پرداخته می شود و سعی خواهد شد که آداب رسوم این جشن جهانی در کشورهای آسیایی مرکزی بررسی شود..

از مهمترین محورهای این ویژه برنامه نوروزی است که هر شامگاه به مدت 30 دقیقه و هر صبحگاه به مدت 15 دقیقه از رادیو ازبکی صدای خراسان رضوی در طی نخستین روزهای فصل بهار پخش خواهد شد. نویسنده و تهیه کننده این برنامه آقای امید صفائی نیا، گوینده و مترجمان: آقایان چهارشنبه ایر مؤمن اف، عبدالله ظهوراف و خدیجه تاشمت آوا هستند.