شهرستان مهران آماده استقبال از گردشگران و کاروانهای راهیان نور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور صبح شنبه در جلسه ستاد سفر شهرستان اظهار داشت: شهرستان مهران محل استقرار و عبور کاروان های زیارتی راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس است و در همین راستا یادمان های جنگ تحمیلی هشت ساله برای استقبال از مسافران و کاروان های راهیان نور آماده سازی شده اند و راویانی نیز با همکاری سپاه در این مناطق استقرار پیدا می کنند.

فرماندار مهران طبیعت بکر و دست نخورده شهرستان را از جمله جاذبه های طبیعی منطقه عنوان و اضافه کرد: در کنار همه این زیبایی های طبیعی و آثار دوران دفاع مقدس آثار تاریخی شاخصی نیز در شهرستان مانند بقعه شیخ الیاس و بقعه سید خلیل و نیز قلعه والی وجود دارد.



نصیری پور افزود: اکنون همه تمهیدات لازم برای رفاه حال مسافران و گردشگران در این شهرستان اندیشیده شده است و شهرستان مهران با آمادگی کامل آماده استقبال از مسافران و گردشگران است. جت الله نصیری پور اظهار کرد: این اماکن شامل 25 اردوگاه ، 60 زائرسرا و مهمانپذیر و بیش از 40 تخته چادر گروهی است.



وی افزود: پیش بینی می شود، امسال نزدیک به 400 هزار گردشگر نوروزی از این شهرستان و جاذبه های آن بازدید کنند.



فرماندار مهران یادآور شد: هماهنگی های لازم با پلیس راه و نیز پایگاه های هلال احمر برای حفظ امنیت مسافران انجام شده تا در مواقع نیاز بتوان خدمات رسانی خوبی به مسافران ارائه داد.



نصیری پور از اجرای برنامه های ویژه تحویل سال در بقاع متبرکه شهرستان از جمله امام زاده سیدحسن(ع) و امام زاده علی صالح(ع) با همکاری اداره اوقاف استان خبر داد.