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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

نجفی:

فرهنگسازی راهکار حل نارسایی های اجتماعی است

فرهنگسازی راهکار حل نارسایی های اجتماعی است

تبریز- خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: ارتقای فرهنگی و فرهنگ سازی مهمترین راهکار زدودن نارسایی های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: زدودن نارسایی‌های اجتماعی جز با روش‌های فرهنگی امکان‌پذیر نیست و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.

وی افزود: با همکاری و همیاری شورای اسلامی شهر تبریز در چهار سال آینده با تطبیق اراده‌ها و برنامه‌ها بخشی از نارسایی‌های‌ فرهنگی را جبران می‌کنیم.

شهردار تبریز گفت: بر اساس چشم‌انداز و اهداف ترسیم‌ شده، جایگاه کلان‌شهر تبریز باید به عنوان قطب، محور و هولدینگ شمال‌غرب و کشورهای همسایه باشد.

وی ادامه داد: تنها مشکلی که می‌تواند مسیر تحقق این هدف ارزشمند را دشوار کند، "تنگ ‌نظری" است و باید رفتارهای تنگ‌ نظرانه را از فرهنگ خود پاک کنیم.

نجفی خاطرنشان کرد: کلانشهر تبریز در سال 93  به شهر سازندگی در تمام بخش‌ها تبدیل خواهد شد و در این راستا قول داده‌ایم مقبره‌الشعرا را زیباتر از حافظیه شیراز طراحی کنیم.

وی افزود: در مسیر رسیدن به توسعه مطلوب، باید تنها از خودمان انتظار داشته باشیم، چرا که اساساً انسان‌های بزرگ، تنها متکی بر اراده خود هستند.

کد مطلب 2256555

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