فرهنگسازی راهکار حل نارسایی های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: زدودن نارسایی‌های اجتماعی جز با روش‌های فرهنگی امکان‌پذیر نیست و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد.

وی افزود: با همکاری و همیاری شورای اسلامی شهر تبریز در چهار سال آینده با تطبیق اراده‌ها و برنامه‌ها بخشی از نارسایی‌های‌ فرهنگی را جبران می‌کنیم.

شهردار تبریز گفت: بر اساس چشم‌انداز و اهداف ترسیم‌ شده، جایگاه کلان‌شهر تبریز باید به عنوان قطب، محور و هولدینگ شمال‌غرب و کشورهای همسایه باشد.

وی ادامه داد: تنها مشکلی که می‌تواند مسیر تحقق این هدف ارزشمند را دشوار کند، "تنگ ‌نظری" است و باید رفتارهای تنگ‌ نظرانه را از فرهنگ خود پاک کنیم.

نجفی خاطرنشان کرد: کلانشهر تبریز در سال 93 به شهر سازندگی در تمام بخش‌ها تبدیل خواهد شد و در این راستا قول داده‌ایم مقبره‌الشعرا را زیباتر از حافظیه شیراز طراحی کنیم.

وی افزود: در مسیر رسیدن به توسعه مطلوب، باید تنها از خودمان انتظار داشته باشیم، چرا که اساساً انسان‌های بزرگ، تنها متکی بر اراده خود هستند.