70 هزار متر مربع کمبود فضاهای فرهنگی در شهر گرگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری در جلسه ابلاغ بودجه شهردری گرگان پیش از ظهر شنبه در صحن علنی شورای شهر گرگان اظهار کرد: در سراسر کشور 10 هزار مسجد کم داریم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و سازمان تبلیغات باید در بحث فرهنگی توجه ویژه داشته باشند.

وی تصریح کرد: از مسیر میدان ولی عصر تا نهارخوران تنها یک مسجد وجود دارد و این نیاز احساس می شود در این مسیر که مسافر و تردد زیادی وجود دارد مساجد بیشتری برای رفع نیاز مردم ساخته شود.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا در عمل برای مشکلات مردم تلاش کنیم وبسیاری از اوقات برنامه های خوبی نوشته می شود ولی در برخی مواقع این برنامه های خوب بومی سازی نمی شود ونمی توان آن را خوب اجرا کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی بحث جدی در کشور وجود دارد و رهبر معظم انقلاب سیاست های آن را ابلاغ کرده اند و شعارهای سال های گذشته سال نیز همه جهت گیری اقتصادی داشته اند که اگر می خواهیم این مشکلات کشور رفع شود باید همه مسئولان و جناح ها در این موضوع همدلی و بابرنامه حرکت کنند.

وی ادامه داد: در طرح جامع شهری، معماری ایرانی اسلامی باید مد نظر باشد تا آسیب های این بخش بیشتر از این نشود و در ورودی های شهر هم نقص هایی است که باید رفع شود.

حجت الاسلام طاهری در پایان خاطرنشان کرد: اگر جذب در شهرداری ها صورت می گیرد باید ضابطه مند باشد و مردم از این که در برخی ادارات و دستگاه ها رابطه بر ضابطه غلبه دارد گله مند هستند.