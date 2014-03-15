پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تبریز از بین دانشجویان کارشناسی، دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه ها ی دولتی که حائز شرایط هستند، براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

متقاضیان می توانند با تکمیل مدارک مورد نظر نسبت به ارسال مدارک تا تاریخ 31 فروردین 93 از طریق پست سفارشی به آدرس تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز اقدام کنند.

دانشگاه بدلیل مغایرت قانونی از پذیرش مدارک دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و جامع علمی وکاربردی معذوراست.

دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به بررسی پرونده هایی که مدارک متقاضی ناقص و یا فرم های ارسالی بدون مهر و امضاء باشند، ندارد.

با توجه به اینکه معمولا متقاضیان بصورت همزمان برای چندین دانشگاه درخواست پذیرش ارسال می کنند لذا به منظور مساعدت با متقاضیان، دانشگاه تبریز پس از بررسی تقاضاها لیست پذیرفته شدگان را قبل از ورود به پورتال سازمان سنجش برای مدت یک هفته در وب سایت دانشگاه بعنوان اعلام نتایج درج خواهد نمود؛در این مدت متقاضیان می توانند از پذیرش انصراف بدهند.

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مذکور دانشگاه به هیچ وجه در لیست پذیرفته شدگان تغییری اعمال نخواهد کرد.

هرگونه اطلاع رسانی از طریق وب سایت دانشگاه انجام خواهد گرفت لذا داوطلبان منتظر برقرای تماس تلفنی و یا هر گونه تماس دیگری نباشند.

مهلت ارسال مدارک از طریق پست سفارشی به دفتر گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز 31فروردین93 تعیین شده است.