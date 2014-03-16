کاربردی صلح آمیز برای پهپادها/ کشف آثار باستانی 2500 ساله با پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجموعه باورنکردنی از 20 سنگ نوشته توسط یک پهپاد در جنوب بیابان یوتا در آمریکا کشف شده است.

گفته می شود تصاویر به دست آمده کار مردمان سبد سازی است که حدود دو هزار و 500 سال پیش می زیسته اند و و از قلم زنی سنگ به شیوه بسیار خاصی برای ترسیم انسانهایی که دارای شانه های پهن و پاهای لاغر هستند، استفاده شده است.

برای این اکتشافات تاریخی، از یک پهپاد تجاری استفاده شده که بر فراز بیابان یوتا پرواز کرده تا کنده کاری های انجام شده بر روی سنگ های لبه های غیر قابل دسترس دیواره های کم عمق و باریک کوهستانی را کشف کند.

این تصاویر بسیار کلاسیک است و توسط مردمان سبد سازی که حدود سال 500 پیش از میلاد کمی زیسته اند کشیده شده است.

این تصاویر هزاران سال دیده نشده اند و ممکن است آثاری که یافت شده هرگز توسط باستان شناسان به طور رسمی مستند نشده باشد.

باستان شناسان معتقدند صدها سایت باستانی در بیابان یوتا وجود دارد که هنوز کشف نشده اند و می توان از این پهپادها برای بررسی مناطق غیرقابل دسترسی که گاهی اوقات برای حضور اکتشافی انسان خطرناکند استفاده کرد.