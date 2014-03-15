10 رستوران در اردبیل آماده پذیرایی از مسافران شد

جواد زنجانی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از جایگاه های عرضه میوه شب عید در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این 40 نانوایی کشیک نیز برای تامین نیاز مردم انتخاب شده است.

به گفته زنجانی سال گذشته شهروندان و مسافران با مشکل تامین نان مواجه بودند که امسال با مشخص کردن نانوایی های کشیک این مشکل رفع خواهد شد.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: همچنین عرضه میوه شب عید نیز در 40 پایگاه در سطح شهر برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: 35 پایگاه ثابت و پنج پایگاه سیار برای عرضه هزار و 200 تن پرتقال و هزار تن سیب در نظر گرفته شده است.

زنجانی از توزیع گوشت گرم با تخفیف 30 درصد خبر داد و افزود: توزیع گوشت در نمایشگاه های بهاره انجام می شود.