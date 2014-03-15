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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

زنجانی:

10 رستوران در اردبیل آماده پذیرایی از مسافران شد

10 رستوران در اردبیل آماده پذیرایی از مسافران شد

اردبیل- خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: 10 رستوران در اردبیل در تعطیلات نوروزی آماده ارائه خدمت به مسافران است.

جواد زنجانی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از جایگاه های عرضه میوه شب عید در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این 40 نانوایی کشیک نیز برای تامین نیاز مردم انتخاب شده است.

به گفته زنجانی سال گذشته شهروندان و مسافران با مشکل تامین نان مواجه بودند که امسال با مشخص کردن نانوایی های کشیک این مشکل رفع خواهد شد.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: همچنین عرضه میوه شب عید نیز در 40 پایگاه در سطح شهر برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: 35 پایگاه ثابت و پنج پایگاه سیار برای عرضه هزار و 200 تن پرتقال و هزار تن سیب در نظر گرفته شده است.

زنجانی از توزیع گوشت گرم با تخفیف 30 درصد خبر داد و افزود: توزیع گوشت در نمایشگاه های بهاره انجام می شود.

کد مطلب 2256567

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