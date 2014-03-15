سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار در البرز رونمایی شد/ اطلاع از درجه بهداشتی رستورانها تا شعاع دو کیلومتری با اینترنت

به گزارش خبرنکار مهر، استان البرز امروز شنبه میزبان رونمایی از نخستین سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار با حضور بهزاد بیگلو رئیس سامانه، دکتر محمد حسن ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، معاونان و جمعی از کارکنان حوزه بهداشت محیط وکار در سالن ابن سینای این دانشگاه بود.



رئیس سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار در این مراسم، رونمایی از این سامانه را نقطه عطفی در فعالیتهای 60 ساله بهداشت محیط دانست و گفت: اگر تیم های دانشگاهی بهداشتی و هر ارگان مرتبط با بهداشت و سلامت مردم به سمت سیستمهای الکترونیک حرکت نکند عقب افتاده اند زیرا برای صیانت از سلامت مردم و تاثیرگذاری عملیاتهای بهداشتی همیشه باید یک گام جلوتر باشیم.



بیگلو ادامه داد: خوشبختاه با راه اندازی سامانه جامع، دیگر گزارشها در چرخه یک بروکراسی اداری با زمان طولانی قرار نخواهد گرفت و در مدت زمان کوتاه اطلاعات و گزارشها به دست مسئولان مربوط خواهد رسید.



وی با بیان اینکه سامانه جامع بازرسی بیش از 70 فرایند بهداشت محیط و کار را پوشش می دهد، اظهار داشت: در این سامانه علاوه بر ورود مسئولان به اقتضای حوزه جغرافیایی خود و استفاده از اطلاعات دو نام کاربری درون سازمانی و برون سازمانی تعریف شده است که برای مثال در نام کاربری برون سارمانی، مدیران آبفا در کل کشور می توانند آخرین وضعیت کنترل کیفیت آب را در منطقه کاری خود مشاهده و اقدام به انجام عملیات کنند.

پوشش دهی 70 فرآیند بهداشتی در محیط کار

رئیس سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار تصریح کرد: همچنین بخشی دیگر تحت عنوان خوداظهاری و خودکنترلی در این سامانه تعبیه شده است که در این قسمت تمامی کارفرمایان، صاحبان صنایع، رستوران داران و مراکز تهیه و توزیع غذا با کد ملی در این سامانه تعربف شده و آنها نیز می توانند تمامی بازرسی صنف خود را در این قسمت مشاهده کنند.

بیگلو با بیان اینکه در قسمت خوداظهاری با گزارش توسط افراد میزان نظارتها بیشتر و دقیق تر خواهد شد گفت: امید است در طول دو تا سه سال آینده میزان تطابق نظرات کارشناسان بازرس و خوداظهاری های متصدیان به 90 درصد برسد زیرا در این صورت منابع کمتری صرف بازرسیها خواهد شد.

وی افزود: این سامانه به بخش نظرات مردمی و نیز استفاده آنان مجهز است و در بخشی دیگر برای اطلاع از رستورانها و درجه بهداشتی آنها با در اختیار داشتن اینترنت حتی بر روی گوشی های تلفن همراه می توان با جستجو بر روی نقشه به شعاع دو کیلومتر از محل مورد نظر رستورانها را شناسایی و از درجه بهداشتی آنها مطلع شد.

رئیس این سامانه در پایان اعلام کرد: امید است با استقرار این سامانه از ابتدای نوروز امسال بتوان خدمات بهتری را به مردم ارائه کرد.

سامانه جامع بازرسی سلامت محیط و کار، ویترین دانشگاه هاست

در ادامه این مراسم محمد حسن ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار داشت: راه اندازی این سامانه الکترونیک، بهداشت محیط کار را به صورت عملیاتی به سمت تشکیل دولت الکترونیک که از مهمترین اهداف و برنامه های سیاست گذاری شده در اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در ارتباط با استفاده از ظرفیتهای الکترونیک است هدایت می کند.

وی با بیان اینکه این سامانه ویترین سلامت دانشگاهها محسوب می شود، گفت: ارتقای بهره وری و صرفه جویی در منابع مهمترین اهداف راه اندازی سامانه جامع بازرسی است و ما با شفاف سازی فرآیندها و به روز رسانی می توانیم پاسخگوی شهروندان باشیم.

ناصری در پایان گفت: استان البرز می تواند نخستین استانی باشد که این سامانه را عملیاتی کرده و الگویی مناسب برای سایر استانها در امر بهداشت محیط باشد.