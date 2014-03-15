ادامه باران تا صبح فردا در خوزستان

علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: با توجه به نفوذ سامانه کم فشار در سطح زمین و هماهنگی آن با امواج ناپایدار لایه میانی جو، همانطور که از قبل پیش بینی شده بود از اوایل صبح جاری شاهد بارش مجدد در استان بودیم.



وی افزود: انتظار می رود این وضعیت تا اوایل صبح فردا ادامه یابد.



غلامپور با اشاره به پیش بینی وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اظهار کرد: آسمان استان ابری، همراه با بارندگی، رعد و برق و توام با وزش باد قابل ملاحظه خواهد بود.



وی همچنین بیشترین بارندگی را در 24 ساعت گذشته با 7.5 (هفت و نیم) میلیمتر در بستان عنوان کرد و گفت: ایذه و اندیمشک با 0.4 (چهار دهم) میلیمتر کمترین بارندگی را داشتند.



معاون هواشناسی خوزستان در ادامه درباره بیشترین و کمترین بارندگی در 72 ساعت گذشته اظهار کرد: در تاریخ 22 و 23 و 24اسفند ماه حسینیه به ترتیب با 46 میلیمتر، 16.1 (شانزده و یک دهم) میلیمتر و 0.4 (چهار دهم) بیشترین بارندگی را در شهرهای استان داشته است.