نارضایتی اردبیلی ها از کیفیت خدمات درمانی/ مشکلات قطب گردشگری سلامت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه پذیرش در اورژانس، برخورد نامناسب کادر بیمارستانی و درمانی، خودداری از پذیرش بیمار قبل از پرداخت هزینه و تشکیل پرونده، ویزیت دیرهنگام و بی برنامه از بیماران، ویزیت انترن و پرستار به جای پزشک متخصص، بهداشت محیط بیمارستان ها و خدمات دهی به بیمار و همراهان از جمله مهمترین مواردی است که در گلایه های شهروندان به چشم می خورد.

تاجایی که برخی شهروندان معتقدند ضعف های خدمت دهی در بسیاری از مواقع موجب تشدید بیماری فرد و آسیب های جدی روحی به همراهان وی می شود.

افزایش نارضایتی از وضعیت خدمت رسانی در بیمارستان ها بویژه بیمارستان های دولتی بگونه ای است که این بار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اقدام به بازدید سرزده از برخی مراکز درمانی کرد تا گره کور عدم تکریم ارباب رجوع را باز کرده و اعتماد شهروندان به رسیدگی به مشکلات آنها را تجدید کند.

پذیرش نامناسب در اورژانس

بیمارستان های اردبیل در درمان بیماری ها تقسیم بندی نسبی دارند تا به عنوان مثال بیماران قلب به بیمارستان امام خمینی(ره)، زایمان به بیمارستان علوی و تصادفات و سوانح کار به بیمارستان فاطمی ارجاع شود.

با وجود اینکه این تدبیر در ساماندهی بیمارستان ها نقش قابل توجهی دارد اما در پذیرش اورژانس عمده گلایه های شهروندان از اغلب بیمارستان ها به چشم می خورد.

یکی از شهروندان اردبیلی در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اورژانس بیمارستان ها اغلب بی نظمی و بی توجهی در تسریع رسیدگی به بیمار مشاهده می شود.

علی رستم نژاد تصریح کرد: بیمار اورژانسی همچنان که از نامش پیداست نیازمند رسیدگی آنی است و این در حالی است که کادر بیمارستان همراهی لازم را در این رسیدگی به موقع ندارند.

علاوه بر این برخی بیماران از تاکید اورژانس برای پرداخت هزینه در ابتدا گلایه دارند. موضوعی که در سال های اخیر با اعلام وزرات بهداشت لغو شد و امروز با بی توجهی کادر بیمارستان ها زیر سوال می رود.

اما عمده گلایه شهروندان از نحوه رسیدگی کادر درمانی بویژه در حوزه پرستاری است. فاطمه نظمی به یاد دارد که حتی برای تزریق داروی بیمار خود باید به پرستاران مراجعه می کرد و وظیفه شان را یادآور می شد.

وی با بیان اینکه در اغلب بیمارستان ها پرستاران حتی در برخورد مناسب، نیروبخش و امیدوار کننده نیز کوتاهی می کنند، اضافه کرد: در اغلب مواقع بیمار فقط از همراه خود می تواند حمایت و پشتیبانی را احساس کند.

نظمی با بیان اینکه در برخی مواقع شاهد ویزیت بیمار خود توسط پرستار نیز بوده است، تاکید کرد: مسئولان بیمارستان باید نسبت به این موضوع پاسخگو بوده و با پرستاران متخلف برخورد کنند.

کیفیت خدمت رسانی تحت تاثیر چالش های مالی

اما گلایه های شهروندان محدود به کادر درمان نبوده و در خصوص امکانات بیمارستان ها نیز نارضایتی های زیادی به گوش می رسد.

تاجایی که خرابی دستگاه سی تی اسکن در دو بیمارستان امام خمینی (ره) و علوی موجب شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بحث کمبود اعتبارات را بار دیگر به میان بکشد.

فرهاد پورفرضی با تاکید به تلاش علوم پزشکی به تجهیز بیمارستان ها اضافه کرد: بیماران نیازمند به سی تی اسکن باید به بیمارستان فاطمی مراجعه کنند.

وی کندی برخی پروژه های عمرانی از جمله بیمارستان سوانح و سوختگی اردبیل و بیمارستان پارس آباد را نیز کمبود اعتبار عنوان کرد و افزود: چالش های مالی کیفیت خدمت رسانی را تحت تاثیر قرار داده است.

تخلفات رسیدگی می شود

وی در خصوص گلایه های طرح شده از شهروندان اردبیلی که مدت زمان درازی است از حجم آن کاسته نشده، اضافه کرد: تمامی تخلفات رسیدگی خواهد شد و با کادر پزشکی متخلف برخورد می شود.

پورفرضی معتقد است تکریم ارباب رجوع از سیاست های اصلی علوم پزشکی است و باید در این خصوص تلاش بیشتری صورت گیرد.

پرونده های راکد در نظام پزشکی

این اظهارات در حالی است که از جمله بازوهای کنترلی علوم پزشکی، نظام پزشکی بوده و می توان شکایاتی را که حتی در برخی مواقع به زد و خورد با کادر بیمارستانی منتج شده در این مجموعه مورد بررسی قرار داد.

با وجود اینکه مسئولان نظام پزشکی اصرار به اعلام نظرات شهروندان و تاکید به رسیدگی به پرونده های تخلفات دارند، به نظر می رسد سیر روند تخلفات حوزه درمان نه تنها با کاهش مواجه نبوده بلکه در سال های اخیر رشد قابل توجهی نیز داشته است.

تخلفاتی که محدود به بیمارستان ها نبوده و در مطب های پزشکی نیز گواه ضعف نظارت ها است. تاجایی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان وعده بازدید دوره ای از مطب ها و بررسی خدمت دهی توسط آنها را اعلام کرد.

اجرای طرح خود ارزیابی مطب های پزشکی در اردبیل

پورفرضی تصریح کرد: طرح خودارزیابی آن لاین مطب های پزشکی استان در آینده نزدیک اجرا می شود. این طرح در نظر دارد استانداردهای مختلف مطب های پزشکی از جمله خدمات درمانی، بهداشت محیط، امکانات رفاهی و نحوه تکریم ارباب رجوع را سنجش کند.

به گفته وی اجرای طرح خودارزیابی در پی بازرسی دوره ای از مطبها صورت گرفته و در نظر دارد نواقص ارائه خدمات مطبها را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه عمده گلایه مندی شهروندان از نحوه خدمات رسانی مطب ها مربوط به امکانات رفاهی است، اضافه کرد: تذکرات لازم به مطب های متخلف ارائه شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که مطبی نسبت به اجرای استانداردها غفلت داشته باشد، با پزشک متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان اردبیلی انتظار دارند در حالی که 579 نفر پزشک عمومی و 347 نفر پزشک متخصص و فوق تخصص در اردبیل فعال بوده و با توسعه دانشکده های رشته های پزشکی تعداد آنها رو به افزایش است، کیفیت خدمات درمان نیز افزایش یابد تا بیمار ملزم به سفرهای درمانی تنها به بهانه خدمات دهی مطلوب نباشد.

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گزارش: ونوس بهنود