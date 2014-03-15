بهره برداری از نشت یاب درشبکه توزیع برق طارم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادمیان افزود: اکیپ این شرکت به دستگاه نشت یاب که جزو فناوری های نوین به منظور افزایش پایداری شبکه های توزیع برق و کاهش میزان خاموشی های بی برنامه و انرژی توزیع نشده محسوب می شود تجهیز شده است که در حوزه شبکه های توزیع برق شهرستان طارم اولین فعالیت خود را آغاز کرد.



وی یادآور شد: با بهره گیری از فناوری تجهیزات نشت یاب، شبکه های توزیع برق محدوده مورد نظر با یک دستگاه سواری طی مسیر شد و نشتی های برق که بطور قطع درآینده ازدلایل قطعی برق خواهد بود مشخص شد.



نادمیان این نشتی های برق را مربوط به سه تیر موجود در محدوده 10 کیلومتر مانده به شهر آب بر، تیر برق دوم وسوم بعداز سکسیونر مکانیکی نرسیده به روستای آستاکل و تیربرق موجود در نبش خیابان مدیریت توزیع برق شهرستان طارم یاد کرد.



وی گفت: بهره مندی از چنین تجهیزاتی به میزان قابل ملاحظه ای خاموشی های برق و حوادث غیر مترقبه را کاهش خواهد داد.

دعوت از نادر صداقت به دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور



نادر صداقت در دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان حضور یافت.



دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشورمان برای حضور موفق در سومین دوره رقابتهای قهرمانی فوتبال ناشنوایان آسیا / اقیانوسیه –کیش 2014 آغاز شد.



این اردو از امروز در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان در تهران دایر است که از زنجان نادر صداقت در معیت سایر مدعوین تمرینات خود را سپری می کند.