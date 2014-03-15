تقویت رابطه وزارت جهادکشاورزی و بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پناهیان در مراسم تجلیل از عرضه کننده نمونه بخش کشاورزی در بورس کالای ایران، بر رابطه دوجانبه وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران برای رونق بازار محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بورس کالا یک نهاد ملی است، با توجه به قابلیت ها و امکاناتی که در مجموعه بورس کالای ایران وجود دارد، انشالله با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی بخش کشاورزی ایران را رونق خواهیم داد.

مدیرعامل بورس کالا افزود: قطعا اشکالاتی در کار وجود دارد که امیدواریم در کنار وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه و فعالان بخش کشاورزی این موضوعات هموار و همه پتانسیل های بخش کشاورزی فعال شود.

کارکردهای بورس کالای ایران درحوزه کشاورزی

علی پناهی سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در این مراسم با بیان اینکه امکان کشف صحیح و عادلانه قیمت بر اساس ساز و کار بازار رقابتی از مهمترین کارکردهای بورس کالای ایران درحوزه کشاورزی است، تشریح کرد: تولید و انتشار اطلاعات بازار جهت شفاف سازی و بهبود سیاستگذاری، تلاش برای تحول زیرساخت‌های انبارداری و صدور قبض انبار جهت تحویل محصولات کشاورزی، تامین مالی، ایجاد امکان مدیریت ریسک، کمک به ارتقاء کیفیت کالاها و توسعه شبکه بازاریابی از دیگر کارکردهای بورس کالا در حوزه بخش کشاورزی است.

وی همچنین با اشاره به تجربه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران روی ماده 33 قانون افزایش بهره‎وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تحمیل حداقل بار مالی به دولت در فرآیند اجرای سیاست حمایتی را از جمله مهمترین ظرفیت های این ماده قانونی خواند.پناهی افزود: ارتقاء کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی، ایجاد امکان تامین مالی کشاورزان از طریق تعامل با بانک‎ها از طریق سیستم قبض انبار، مرتبط ساختن بازارهای منطقه‌ای با بازارهای ملی و حتی خارج از کشور و ایجاد شبکه گسترده بازاررسانی برای محصولات کشاورزی از دیگر ظرفیت های ماده 33 قانون افزایش بهره وری است.

سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران افزود : در راستای اجرایی شدن ماده قانونی مذکور تاکنون انبارهای استان‌های تهران، گلستان، مازندارن، کرمانشاه، فارس اصفهان، خوزستان و همدان مورد بازدید و بررسی قرار گرفته است.

پناهی در بخش دیگری از صحبت هایش به انتظارات بورس کالا از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: خواهانیم که وزارت جهاد کشاورزی با معرفی انبارهای دولتی یا انبارهای غیردولتی امکان ضمانت تعهدات آنها را فراهم نماید و زمینه را برای عرضه محصولات وارداتی از طریق بورس کالا ایجاد کند؛ چرا که بدون ورود محصولات وارداتی به بورس کالا امکان کشف قیمت حتی محصولات داخلی امکانپذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهروری لازم است که وزارتخانه مذکور در خصوص پرداخت مابه‎التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی ظرف دو هفته توجه داشته باشد، گفت : تصمیم‎گیری در خصوص محصولاتی که جزء لیست انتخابی (6محصول) نیستند و همچنین هدایت معاملات محصولات و نهاده‎های کشاورزی وارداتی به بورس کالا توسط وزارت جهاد کشاورزی به طور قطع می تواند به رونق معاملات در بورس کالای ایران کمک کند.

معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در پایان خاطر نشان کرد: بورس کالای بسترهای لازم برای معاملات صادراتی محصولات کشاورزی را داراست و برای تسهیل امور معاملات و جهت پوشش ریسک کشاورزان نیز ابزارهای جدید مالی را به بازار معاملات کشاورزی خواهد آورد.

در عرضه نخود در بورس کالا تعجیل شود

همچنین در این مراسم عباس کشاورز معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی از بورس کالا درخواست کرد تا فضای کسب و کار را به‌گونه‌ای مهیا کند که در نخستین اقدام، زمینه ورود محصولات کشاورزی به‌ویژه نخود به این بورس فراهم شود.

وی تصریح کرد: در این راستا، اطلاع‌رسانی و انجام کارگاه‌های آموزشی کمک می‌کند تا محصولات کشاورزی راحت‌تر بتواند بر روی این تابلو حضور پیدا کند.

کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مشکل محصولات کشاورزی ماندن محصول نخود بر روی دست کشاورزان است، گفت: بیش از 60 تا 70 درصد محصول نخود به‌دلیل ورود نخود وارداتی و ارزان‌تر بودن آن نسبت به انواع داخلی، بر روی دست کشاورزان باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که کشت نخود در پایداری کشاورزی مهم است، بنابراین نگرانی بازار باعث شده که بهره‌برداران بخش کشاورزی برای کشت بهاره انگیزه‌ای نداشته باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی یادآور شد: برداشت کلزا نیز در حال آغاز است و از آنجا که این محصول در بورس عرضه می شود، در راستای رونق فضای خرید لازم است اطلاع‌رسانی جامعی انجام شود.

کشاورز تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی در این راستا کمک می‌کند که محصولات بیش از پیش بر روی تابلو بورس عرضه شود.

وی اظهار کرد: در دولت جدید، موضع وزیر جهادکشاورزی بر ورود محصولات به بورس برای شفاف‌سازی است که معاونت تولیدات گیاهی نیز در این راستا کمک خواهد کرد.

براساس این گزارش، در این مراسم از تعدادی از کشاورزان، فعالان بخش کشاورزی و کارگزان فعال در این حوزه تجلیل به عمل آمد.