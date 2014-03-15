به گزارش خبرگزاری مهر،عباداله فتح اللهی با بیان این که مقوله نوسازی بافت های فرسوده یک موضوع ملی است، خاطرنشان کرد: شهرداری، دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر ذی نفعان در نوسازی بافت های فرسوده مسئولیت دارند اما علیرغم تمامی زحماتی که کشیده شده و اقداماتی که اکنون در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا رسیدن به سرمنزل مقصود فاصله معنی دار و قابل توجهی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: ساکنان بافت های فرسوده از نگاه عدالت اجتماعی نیز مستحق ترین قشر لازم الحمایت هستند که ضروری است نمایندگان مجلس در قانون گذاری و مسئولان دولت در مقوله مسکن و اشتغال به این اقشار توجه ویژه داشته باشند.

فتح اللهی با بیان این که قیمت زمین در بافت های فرسوده از قیمت زمین در دور افتاده ترین شهرستانها ارزانتر است، یادآور شد: شهردار محترم تهران و اعضاء شورای اسلامی شهر تهران از چندین سال قبل تمهیدات و تسهیلاتی به منظور نوسازی این بافت ها فراهم کردند و همین امر سبب جهشی مثبت در رونق ساخت و سازها در محلات و مناطق جنوبی شهر شده است.

به گفته وی مساحت بافت های فرسوده در شهر تهران طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری حدود 3200 هکتار است که علاوه بر دارا بودن سه فاکتور ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری در ابعاد کالبدی، انسان های شریفی در این بافت ها سکونت دارند که نیازمند مشورت، راهنمایی و توانمند سازی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی خود هستند.

فتح اللهی تصریح کرد : سازمان نوسازی شهر تهران در همین راستا اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در سطح محلات کرده است و این دفاتر با رسالت ارتقاء بینش و دانش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و تسهیلات نوسازی مشغول به ارائه خدمات می باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، گفت: چنانچه زلزله ای در تهران اتفاق بیفتد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد، لذا اگر امروز هزینه کنیم تا کیفیت زندگی انسان های زنده را ارتقاء بخشیم بهتر از این است که در هنگام وقوع زلزله با صحنه های دلخراش و خسارت های جبران ناپذیری مواجه شویم.

فتح اللهی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در زمینه نوسازی تجربه های خوبی دارد و اقدامات مثبت علمی، فنی و اجرایی در این دوره ی مدیریت شهری اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: ما نیز موظف هستیم در این مقطع با رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری تفکر جهادی با بسیج منابع و امکانات، نهضت نوسازی را در سال 93 با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تأکید کرد: خوشبختانه امروز دولت و مجلس و شهرداری در مقوله نوسازی بافت های فرسوده به وحدت نظر عملی رسیده اند، اعضاء شورای اسلامی شهر تهران این مقوله را با دلسوزی خاصی دنبال می کنند و مجمع نمایندگان تهران نیز پیگیر این مهم هستند.

فتح اللهی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تدابیر و کارشناسی معاونت های مختلف در سازمان نوسازی شهر تهران بتوان برنامه ی جامعی را برای سال 93 تدوین کرد تا بخشی از مشکلات و نارسایی های ساکنان بافت های فرسوده در این حوزه کاهش پیدا کند.