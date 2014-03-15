اتمام عملیات بتن ریزی پل اصلی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر،مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام این خبر افزود: متعاقب اتمام عملیات نصب تیرها و قالب های فلزی موردنیاز برای احداث پل اصلی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن، عملیات بتن ریزی عرشه این سازه ترافیکی از بیستم اسفندماه سال جاری آغاز شده و پیش بینی می شود این عملیات تا پایان امسال تکمیل شود.مهندس محمد حسن وساق با بیان آنکه بیش از 65 درصد از سطح عرشه پل اصلی تقاطع بزرگراه فتح با رودخانه کن آرماتوربندی شده است، گفت: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، مانع اجرایی خاصی در مسیر بتن ریزی بخش باقی مانده عرشه وجود ندارد.

وی در تشریح پیشرفت عملیات بهسازی و تثبیت بستر رودخانه کن، از اجرای موفقیت آمیز عملیات انحراف آب این رودخانه خبرداد و گفت: باتوجه به جمع آوری جرثقیل های موردنیاز برای نصب تیرهای فلزی، عملیات گابیون بندی بستر رودخانه به زودی آغاز خواهد شد.

به گفته مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، عملیات احداث پل اصلی بزرگراه فتح با رودخانه کن، از هفته اول فروردین ماه سال 1393 وارد فاز اقدامات تکمیلی از قبیل ایزولاسیون و نصب هندریل ها خواهد شد.

گفتنی است پل کندروی جنوبی این تقاطع سه شنبه هفته گذشته به روی خودروها گشوده شد تا مشکلات ترافیکی به وجود آمده پس از سیلاب رودخانه کن در سال 1391 تا زمان بهره برداری پل های اصلی به حداقل برسد.