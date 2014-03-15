حضور 3 نوجوان قمی در رقابتهای کشتی بین المللی روز جهانی کودک

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بهار سال 1393 که کمتر از یک هفته دیگر به آغاز آن باقی مانده میادین بسیار مهمی در انتظار کشتی گیران خوب و شایسته قم قرار دارد و از هم اکنون نوید مدال های خوشرنگی را برای ورزش قم می دهم.

وی ادامه داد: ما در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان با حضور هادی علیزاده پورنیا انتظار حضور وی در رقابت های جام جهانی تهران را داریم و در اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان نیز سه کشتی گیر در رقابت های بین المللی روز جهانی کودک خواهیم داشت.

دبیر هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه رقابت های روز جهانی کودک که یک تورنمنت معتبر بین المللی محسوب می شود در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، افزود: اسامی فرنگی‌كاران نوجوان شركت كننده در رقابت‌های بین‌المللی روز جهانی كودك مشخص شد و از استان قم نیز 3 کشتی گیر به روی تشک می روند.

وی یاد آور شد: رقابت‌های بین‌المللی كشتی آزاد و فرنگی روز جهانی كودك در رده‌ سنی نوجوانان روزهای سوم تا پنجم اردیبهشت ماه سال 93 در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد و از استان قم نیز 3 نوجوان به روی تشک خواهند رفت.

رضایی با بیان اینکه سه کشتی گیر قمی دعوت شده به این رقابت ها نفراتی هستند که در آخرین انتخابی تیم ملی نوجوانان خوش درخشیدند، افزود: در وزن 42 کیلوگرم علیرضا نجاتی و محمد جواد رضایی و در وزن 63 کیلوگرم حسین ابراهیمی 3 نماینده از قم در این رقابت ها محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه اسامی کامل تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در این رقابت ها اعلام شده، ابراز داشت: ملی پوشان کشورمان در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم در تمرینات تیم ملی حضور می یابند.

دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: در وزن 42 کیلوگرم محمدجواد رضایی و علیرضا نجاتی از هیئت کشتی استان قم در کنار محمد سالاری از خراسان رضوی، علی دستار از کرمان، اصغر حسینوند از خوزستان و فرهاد رضوانی از گیلان حضور دارند.

وی در پایان اظهار داشت: همچنین در وزن 63 کیلوگرم حسین ابراهیمی از قم در کنار هاشم محمودی از اردبیل، حمیدرضا جعفری از فارس، حسن شیرمهدی از خوزستان، ناصر علیزاده از مازندران و امیررضا اعلائی از گیلان به رقابت های بین المللی روز جهانی کودک دعوت شده اند، ضمن اینکه روح الله میکائیلی از قم نیز به عنوان مربی هدایت تیم کشورمان را برعهده دارد.