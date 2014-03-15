80 نفر از طلاب قزوین به مناطق جنگی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علا الدین صفی خانی، هدف از اعزام طلاب به مناطق عملیاتی جنگی را زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا عنوان کرد و اظهارداشت: همه مردم باید در حفظ این جان فشانی ها و دلاوری ها باید تلاش کنند.

وی افزود: این اعزام در پی منویات رهبری معظم انقلاب در رابطه با بازدید از سرزمین های نور، انتقال ارزش های دفاع مقدس ازنسل دیروز با نسل امروز است.

این مسئول تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی جوانان و نوجوانان با آرمان های شهدا از جمله عوامل تاثیر گذار و بصیرت بخش برای نسل آینده ساز جامعه است.

معاون امور طلاب مدارس حوزه های علمیه استان قزوین ادامه داد: اعزام 80 نفر از طلاب استان به سرزمین های نور با همکاری دفتر امام جمعه قزوین، مدیر حوزه های علمیه و سازمان بسیج طلاب استان صورت گرفته است.

حجت الاسلام صفی خانی در خصوص بازدید طلاب از یادمانهای هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: در این اعزام پنج روزه طلاب مدارس حوزه های علمیه از مناطق اروندرود، شلمچه، فکه، طلاییه، هویزه، هورالعظیم و دهلاویه بازدید خواهند کرد.