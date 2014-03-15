برخورد با قانون شکنان چهارشنبه آخر سال در کرمان/ امنیت جامعه مهمترین اولویت در ایام نوروز است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد حریق، سد معبر –ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم –تحریکات ضد اخلاقی و ضد ارزشی و هم چنین توزیع و مصرف غیر مجاز مواد محترقه و منفجره از جمله مصادیق این موضوع بوده و جرم محسوب می گردد.

وی تصریح کرد: برابر ماده 611 قانون مجازات اسلامی به عنوان مخلفین در نظم و آسایش و آرامش عمومی برای این گونه افراد مجازات حبس سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

موحد بیان داشت: چنانچه هر یک از موارد فوق و هم چنین انجام حرکات غیر متعارف و خطرناک نیز توسط سرنشینان خودرویی صورت پذیرد، مأمورین انتظامی موظف به توقیف خودرو مذکور و دستگیری راننده آن بوده و پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی نمایند.

این مقام قضایی گفت: باستناد مواد قانونی تصریحی در بند 2 ماده یک و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، عاملان تهیه و توزیع ، اختفاء و نگهداری و مصرف مواد محترقه و منفجره غیر مجاز نیز در صورت عرضه و فروش مواد مذکور به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تاکید بر این نکته که دادسراها و ضابطین قضایی به موجب وظایف قانونی خود و به منظور حفظ ثبات امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی موظف هستند قاطعانه نسبت به تحرکات مجرمانه در روزهای پایانی سال و عاملان آن برخورد نمایند.

موحد افزود: از همه اقشار جامعه خصوصاً خانواده ها ، مربیان و مسئولان مراکز آموزشی می خواهم تا با تعامل شایسته و صمیمانه با مراجع انتظامی و قضایی هشدارهای لازم را به نوجوانان و جوانان در خصوص اجتناب از اقدامات خلاف قانون بدهند.

این مقام قضایی در پایان از کلیه شهروندان کرمانی خواست تا ضمن رعایت قانون حفظ و نظم عمومی، هر گونه اطلاع از حمل و تهیه و توزیع مواد محترقه و هم چنین اخلال در نظم عمومی و مزاحمت را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیس 110 اطلاع دهند.