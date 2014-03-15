  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

موحد:

برخورد با قانون شکنان چهارشنبه آخر سال در کرمان/ امنیت جامعه مهمترین اولویت در ایام نوروز است

برخورد با قانون شکنان چهارشنبه آخر سال در کرمان/ امنیت جامعه مهمترین اولویت در ایام نوروز است

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: با هرگونه سوء استفاده از ایام پایانی و چهارشنبه آخر سال و افراد قانون شکن برابر قانون برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد حریق، سد معبر –ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم –تحریکات ضد اخلاقی و ضد ارزشی و هم چنین توزیع و مصرف غیر مجاز مواد محترقه و منفجره از جمله مصادیق این موضوع بوده و جرم محسوب می گردد.

وی تصریح کرد: برابر ماده 611 قانون مجازات اسلامی به عنوان مخلفین در نظم و آسایش و آرامش عمومی برای این گونه افراد مجازات حبس سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

موحد بیان داشت: چنانچه هر یک از موارد فوق و هم چنین انجام حرکات غیر متعارف و خطرناک نیز توسط سرنشینان خودرویی صورت پذیرد، مأمورین انتظامی موظف به توقیف خودرو مذکور و دستگیری راننده آن بوده و پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی نمایند.

این مقام قضایی گفت: باستناد مواد قانونی تصریحی در بند 2 ماده یک و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، عاملان تهیه و توزیع ، اختفاء و نگهداری و مصرف مواد محترقه و منفجره غیر مجاز نیز در صورت عرضه و فروش مواد مذکور به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تاکید بر این نکته که دادسراها و ضابطین قضایی به موجب وظایف قانونی خود و به منظور حفظ ثبات امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی موظف هستند قاطعانه نسبت به تحرکات مجرمانه در روزهای پایانی سال و عاملان آن برخورد نمایند.

موحد افزود: از همه اقشار جامعه خصوصاً خانواده ها ، مربیان و مسئولان مراکز آموزشی می خواهم تا با تعامل شایسته و صمیمانه با مراجع انتظامی و قضایی هشدارهای لازم را به نوجوانان و جوانان در خصوص اجتناب از اقدامات خلاف قانون بدهند.

این مقام قضایی در پایان از کلیه شهروندان کرمانی خواست تا ضمن رعایت قانون حفظ و نظم عمومی، هر گونه اطلاع از حمل و تهیه و توزیع مواد محترقه و هم چنین اخلال در نظم عمومی و مزاحمت  را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیس 110 اطلاع دهند.

 

 

کد مطلب 2256592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها