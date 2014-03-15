آخرین مرحله یازدهمین جشنواره منطقه ای قرآن نماز و عترت خوزستان برگزار می شود

رضا عبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین مرحله یازدهمین جشنواره منطقه ای قرآن، نماز و عترت دانش آموزی روز یکشنبه 25 اسفند ماه جاری با حضور دانش آموزان منطقه سه خوزستان که شامل شهرهای آبادان، ماهشهر، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هندیجان، بهبهان، زیدون، هفتکل، باغملک، صیدون، دهدز و امیدیه است، برگزار می شود.



وی افزود: در آخرین مرحله مسابقات دانش آموزان دختر که فردا برگزار می شود، دانش آموزان در شش رشته قرائت، حفظ، تفسیر، احکام، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به رقابت می پردازند و همچنین برای دانش آموزان محافل انس با قرآن و کارگاه های مهدویت برگزار می شود.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: برگزاری مسابقات در روز یکشنبه تا ساعت هشت شب ادامه خواهد داشت و ادامه آن در روز بعد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر برگزار می شود و پس از آن مراسم اختتامیه این مسابقات در ساعت 14 روز دوشنبه 25 اسفند با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و سایر مسئولین همراه با اهدای جوایز، اعطای لوح یادبود و اعلام نتایج برگزار می شود.



عبادیان تصریح کرد: در هر رشته بین پنج تا هفت دانش آموز که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند به یازدهمین دوره مسابقات نخبگان قرآنی اعزام می شوند که پیش بینی ما این است که حدود 350 دانش آموز پسر و 300 دانش آموز دختر برای مسابقات نخبگان برگزیده شوند و همچنین برای دانش آموزانی که قرار است در مسابقات نخبگان شرکت کنند کارگاه های تخصصی آموزشی هر رشته به طور مجزا برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: مسابقات نخبگان به میزبانی شهرستان آبادان از 27 لغایت 29 فروردین سال آینده برگزار می شود که دانش آموزان منتخب این مسابقات جهت شرکت در مسابقات کشوری قرآنی معرفی می شوند.

