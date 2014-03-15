ستاد تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه و مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ادغامی که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود در مجموع به سود صنایع و بازرگانی کشور تمام شد.

وی ادامه داد: همزمانی این ادغام با آغاز برخی تحریم ها و اجرای نا درست هدفمندی یارانه ها باعث شد مشکلاتی در بخش صنعت به وجود بیاید و این تصور غلط حاصل شود که مشکلات به وجود آمده ناشی از ادغام و تشکیل وزارت خانه جدید است.

صالحی نیا ادامه داد: مشکلات بخش صنعت کشور بر کسی پوشیده نیست و همین مشکلات باعث شد که بسیاری از واحدهای صنعتی ما نتوانند آنگونه که باید از ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به گستردگی مدیریت این بخش در کشور اظهار داشت: بخش صنعت با مدیریت های مختلفی در ارتباط است که یکی از مهمترین آنها بانکها هستند و نقش مؤثر آنها بر فعالیت واحدهای تولیدی بر کسی پوشیده نیست.

وی از مدیران بانکها خواست تا با همکاری خوب خود با واحدهای تولیدی صنعتی بهره وری و رونق تولید در کشور را به حد مطلوب برسانند.

تزریق اعتبار به واحدهای صنعتی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها

صالحی نیا خاطر نشان کرد: یکی از اهدافی که در فاز دوم هدف مندی یارانه ها دنبال می شود، تزریق اعتبار به واحدهای تولیدی و صنعتی است که با تحقق این موضوع رونق دوباره به بخش صنعت باز خواهد گشت.

این مقام مسئول از اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پایان یافتن پروژه های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد خبر داد و گفت: وزارتخانه به راه اندازی سریع این دست از واحدها کمک خواهد کرد و پس از آن نیز پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی 40 تا 80 درصد در اولویت خواهند بود.

صالحی نیا همچنین به مذاکرات اخیر ایران با 5 کشور اروپایی و توافق به عمل آمده در این راستا اشاره کرد و افزود: این توافق یک مزیت برای بخش صنعت کشور را به دنبال داشت و آن استفاده واحدهای تولیدی داخل از ماشین آلات پیشرفته و روز دنیا برای تولید است.

ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل دادیم

معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست وزیر در این وزارتخانه خبر داد.

وی در این رابطه اظهار داشت: افزایش صادرات، بهبود شاخص های رقابت پذیری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود بخش صنعت و بازرگانی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت است.

صالحی نیا با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی گفت: واحدهای تولیدی ما باید شرایطی را فراهم کنند که بتوانند از اعتبارات صندوق توسعه ملی به نحو احسن استفاده کنند.

وی افزود: واحدهای تولیدی استان کرمانشاه این ظرفیت را دارند که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند و من اعلام می کنم که هیچ محدودیتی برای معرفی واحدهای صنعتی کرمانشاه به این صندوق در صورت کسب شرایط لازم نداریم.

صالحی نیا در پایان با تقدیر از زحمات جهنگیر شاهمرادی مدیرکل سابق صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه، از رضا رحیمی مدیرکل جدید خواست که برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان کرمانشاه نهایت تلاش خود را به کار گیرد.