تخصیص 15 میلیارد ریال برای بهسازی راه های کوثر

جلیل جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این اعتبار پس از پیگیری های مداوم مسئولان استانی به منظور بهبود راه های ارتباطی این شهرستان تخصیص یافته است.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین نیازهای شهروندان کوثر زیر ساخت راه است بطوریکه بخش عمده ای از راه های ارتباطی این شهرستان فاقد آسفالت است.
به گفته جعفری قرار است با اعتبار تعیین شده 150 کیلومتر از راه های ارتباطی آسفالت شود.
وی همچنین خواستار تسریع در بازگشایی راه ارتباطی خلخال- پونل شد و افزود: 19 کیلومتر از طول مسیر 75 کیلومتری این جاده در منطقه برفگیر است.
جعفری تصریح کرد: در صورت نصب گالری ها و تجهیزات بهمن گیر این راه در تمام ماه های سال و فصول سرما نیز برای تردد خودروها باز خواهد بود.
وی افزود: تلاش برای تخصیص اعتبارات لازم جهت تجهیز این جاده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
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